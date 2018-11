Ligan a concejal denunciante con gente afín al MAS y Leyes enfrenta 8 procesos en Cochabamba

Cochabamba.- El concejal demócrata que denunció en la Fiscalía el préstamo de 1,3 millones de bolivianos al alcalde José María Leyes para la compra de asfalto, David Suárez, es recordado por simpatizantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) como un activo constructor de obras públicas en Quillacollo y cercano a la exconcejala Nardy Gutiérrez.

Uno de esos simpatizantes, vinculado en el pasado a la Prefectura, comentó que el denunciante se vio envuelto en una denuncia por estafa porque presuntamente presentó boletas de garantía falsas.

Explicó que su relación con el MAS se rompió en 2010, en las elecciones municipales, cuando junto al entonces senador Julio Torrico conformó un grupo para candidatear con los Demócratas. Y considera que ahí surgió la relación con José María Leyes. Luego,puso en duda que Suárez sea un prestamista por la experiencia que tiene en adjudicaciones. Dijo que lo ve más como un “inversionista”.

Por otro lado, un asambleísta expresó que al interior del partido transcendió que la sigla fue “alquilada” a Torrico.

Según una denuncia de Boris M. C., en diciembre de 2017, por una deuda de 200 mil bolivianos, el concejal Suárez “cuenta con procesos por los delitos de estafa y uso indebido de influencias, así también procesos coactivos y procesos ejecutivos”.

Suárez negó tajantemente haber sido parte del MAS en declaraciones a la Red ATB. “Si he sido demócrata fue por la insistencia de Leyes para que esté en el congreso departamental”, expresó.

En tanto, su abogado, Ronald Orozco, dijo que su cliente le prestó además 55 mil bolivianos a Édgar Gainza, el último monto de 20 mil .

MAS no lo conoce

El presidente del MAS en Cochabamba, Grover García, señaló que David Suárez no pertenece a las filas del MAS.

“Como dirigente en Cochabamba, a ese concejal Suárez no lo conozco, ni nunca participó ni es militante. En estos tres años que he estado dirigiendo no lo vi”, dijo.

García hizo las declaraciones después de que el concejal Carlos Coca y el mismo Gainza afirmaron que todo fue armado por personas que fueron acogidas en el partido “sin conocer sus intenciones y que éstos están buscando dañar la imagen de los demócratas”.

Ocho casos

Con la denuncia por estafa contra el alcalde José María Leyes, suman ocho los casos que enfrenta la autoridad.

El primer proceso es por el caso Mochilas I. Al respecto, la Fiscalía informó que se trabaja en la última fase para llegar a la acusación. Luego, se hallan las demandas por la compra se seguros, Mochilas II, la compra de cámaras para “Ciudad Inteligente” y la última por el préstamo de 1,3 millones. (Ver infografía).

El concejal negó haber pertenecido al MAS. Por otro lado, un asambleísta dijo que Demócratas alquiló la sigla en Colcapirhua.

COLEGAS DE GAINZA MUESTRAN SU RESPALDO, OTROS PIDEN NO POLITIZAR Y ESPERAN EL FALLO

Walter Tapia Callao

Los concejales de Demócratas exigieron una investigación profunda sobre la denuncia en contra Édgar Gainza por el presunto cobro de un soborno al también legislador de Colcapirhua, David Suárez.

Algunos mostraron su apoyo como colegas de trabajo a Gainza, sin embargo, señalaron que pedirán a las autoridades que se aclare a detalle todo lo acontecido en este caso, en el que están involucrados concejales de la misma sigla.

Otros señalan que en las filas de los Demócratas existen “infiltrados” que están buscando dañar la imagen del partido y que estos inconvenientes generan problemas no sólo políticos sino también administrativos en el municipio.

“Nosotros pensamos, más que en el concejal, en el padre de familia, en el hijo. Y por eso pediremos a las autoridades que actúen con mucha claridad e imparcialidad. Por ahora está en etapa investigativa y se debe respetar la presunción de inocencia”, dijo el presidente del Concejo, Iván Tellería.

Al respecto, el concejal Carlos Coca manifestó que este caso fue armado por miembros infiltrados en los Demócratas “porque existe una cacería de brujas en su contra”.

La concejala Rocío Molina (MAS) señaló que son varias las denuncias de irregularidades en las filas de los Demócratas y, por esta razón, se debería dar una explicación del porqué está así la Alcaldía.

Además pidió a sus colegas Demócratas no politizar estos hechos debido a que son los miembros del mismo partido quienes hicieron denuncias. Recordó que, en abril pasado, cuando surgió la denuncia de las mochilas, también se habló de un complot del MAS.

Los Tiempos