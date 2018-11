Linchan a ciudadano brasileño en San Julián, poblador asegura que no tenía ninguna deuda con ellos

Santa Cruz, eju.tv.- Un joven brasilero acompañado de otra personan ingresa a la casa de Javier Flórez, el presunto deudor, al que apuntan con un arma y le piden “el dinero”, buscaron en la camioneta y al no encontrar lo que buscaban huyen del lugar, la esposa de Flórez pide ayuda a los vecinos que salieron corriendo y atrapan a uno de ellos, el brasilero aseguraba que él sólo estaba cobrando una deuda, que le habían mostrado su foto, pero esto no convenció a los pobladores que pegaron al joven y lo amenazaron de muerte y que lo llevarían a la plaza principal, “Vamos, vamos quiero ir para la plaza, vamos, yo soy hombre y voy a morir como hombre, yo no voy a morir acá” expresó el brasilero antes de su muerte en el lugar donde lo detuvieron.

Posterior a esto los comunarios lo llevaron a la plaza donde lo golpearon y ahorcaron, ya en horas de la madrugada la policía de Cuatro Cañadas se hizo presente para retirar el cadáver y lo trasladó hasta la morgue judicial de la Pampa de la Isla.

La víctima que fue encañonada asegura no tener ninguna deuda con nadie y que se dedica a la agricultura hace 8 años aproximadamente.

Los pobladores de San Julián piden que vuelva la policía para que no pasen estas cosas, ya que ellos podrían haber evitado que el linchamiento se lleve a cabo, recordemos que hace más de 20 días que la policía no está presente en ésta localidad debido a que los mismos pobladores quemaron el módulo policial.

Hasta el momento nadie se hizo presente en la morgue de la Pampa de la Isla para reclamar el cuerpo del extranjero, sin embargo ya se realizó la autopsia de ley pero no se ha dado a conocer ningún informe al respecto, por su parte el Comandante Departamental de la Policía, Alfonso Siles, asegura que no se ha identificado al joven linchado y que investigadores se trasladarán al lugar para iniciar la investigación, pero señala que para que haya presencia policial en San Julián deben haber las condiciones para esto.

Mientras tanto el Ministerio Público investigará desde Santa Cruz, el Fiscal Departamental, Mirael Salguero, afirma que la seguridad no está garantizada en San Julián ya que no se cuenta con ningún policía en la zona, pero de todas formas se investigará y se encontrará a las personas que lo colgaron.

Para David Tezanos, el Defensor del Pueblo, se trata netamente de un asesinato y atribuye la responsabilidad a las personas que quemaron los módulos policiales e hicieron que ahora no haya presencia policial

Fuente: PAT