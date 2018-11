Llega el Galaxy J4 Core, el segundo teléfono Android Go de Samsung

Samsung entró en el segmento de los teléfonos Android Go el pasado mes de agosto con el lanzamiento de Galaxy J2 Core. Pocos meses después nos encontramos ahora con su sucesor, el Galaxy J4 Core, mejorando algunas de sus características.

Básicamente, los cambios lo encontramos en la pantalla, ofreciendo una pantalla de 6 pulgadas a resolución 720p (1480 x 720), en su batería, que ahora sube a los 3.300 mAh, y en el almacenamiento interno, que ahora pasa a contar con 16 GB (ampliable por microSD a 512 GB). También ha ligeros cambios estéticos en la parte frontal del dispositivo como en la parte trasera.



Por lo demás, mantiene el resto de características, con un procesador de cuatro núcleos sin especificar, 1 GB de memoria RAM y cámaras de 5MP y 8MP para la parte frontal y trasera, respectivamente, usando una apertura de diafragma f/2.2.

También mantiene la versión del sistema operativo, Android 8.1 Oreo Edición Go. Hay que recordar que la edición Go de Android va enfocado a dispositivos menos potentes para usuarios que no necesitan de grandes prestaciones.

Por ahora se desconoce tanto el precio al que llegará al mercado como el momento en el que estará disponible. Como referencia en cuanto a precios, el Galaxy J2 Core salió al mercado por poco más de 100 dólares, por lo que no debería haber mucha variación al respecto.

Fuente: wwwhatsnew.com