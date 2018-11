Los linchamientos tema obligado

Mauricio Aira

Porque sucede con frecuencia inesperada. los últimos tres en las recientes horas, Bolivia salta a la palestra en el acontecer mundial. Los linchamientos suceden sin pausa 6 en los últimos meses y llama la atención a nivel internacional con la pregunta inevitable. Porqué sucede esto justamente en Bolivia!

La primera respuesta es que Bolivia no vive el Estado de Derecho común a todas las naciones civilizadas. Es que no obstante el aumento del presupuesto para policías y soldados, existen todavía territorios sin Ley, la presencia de la autoridad es nula o acaso tan insignificante que está lejos de ahuyentar a los criminales que se organizan de manera espontánea y pronta para asesinar a seres generalmente inocentes o culpables de delitos menores. Qué sucede para que se levanten los vecinos, que las alarmas no funcionen y enardecidos, diríamos enloquecidos vecinos se agrupan para delinquir. Cualquier acusación basta para enervar los ánimos y armados de piedras, palos, gasolina, las manos dan muerte a sus semejantes en medio del paroxismo y de una diabólica algazara que nadie puede entender, de la que muchos resultan contagiados actúan a ciegas y se convierten en cómplices de asesinatos a cual más crueles e indescriptibles.

Entre las instituciones que han condenado siempre esta forma de matar, la Iglesia Católica la primera cuya palabra autorizada está escrita de siempre cada vez que sucede y su invocación a la autoridad para castigar el delito mayor de dar muerte a sus semejantes sin figura de juicio, a fuerza del instinto cobarde y criminal de turbas enceguecidas cuya reiterada frecuencia abre interrogantes sobre una conducta repetitiva, enceguecida por el odio y la crueldad.

No vamos a nutrirnos del morbo que provoca la referencia pormenorizada de la descripción con que los medios narran estos sucesos propio de naciones incivilizadas o donde las guerras o las epidemias provocan actos bandálicos inenarrables, lo cierto es que el dominador común está en “el deleite y goce colectivo” que surge de los linchamientos. Por ello sumarnos al clamor popular de investigar y encarcelar a los autores para que purguen este delito que dice mal de la sociedad boliviana, de la vigencia de sus leyes, de la defensa de la vida y la libertad y que el imperio de la Ley llegue a todos los rincones de la Patria sin excepción, para que el ciudadano sepa que está protegido y que su libertad tiene un alto precio para el Estado que cuida de sus habitantes.