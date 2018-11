Menem recibe permiso judicial para viajar a Chile a ver a su hijo Máximo que este viernes será operado de un tumor cerebral

AP.- Máximo, el hijo menor del expresidente argentino Carlos Menem y Cecilia Bolocco será operado de urgencia en la Clínica Las Condes tras detectársele un tumor cerebral.

Ante esto, el exmandatario argentino solicitó autorización a la justicia para viajar a Chile y visitar a su hijo.

Menem afronta un juicio oral por el supuesto entorpecimiento de la investigación del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires en 1994, que causó 85 muertos. El exmandatario no está detenido porque goza de inmunidad de arresto como senador.

El Tribunal Oral Federal 2 acogió el pedido del ex jefe de Estado, el que realizó a través de sus abogados durante una audiencia oral que lo tiene como presunto encubridor del atentado en el centro judío, según consignó Clarín.

“El doctor Menem nos instruyó para pedir que, por razones humanitarias, se lo autorice a salir del país rumbo a Chile para regresar al país el próximo martes 20”, sostuvo uno de sus defensores.

Estado de Máximo

Hijo de Cecilia Bolocco y del expresidente argentino, carlos Menem, tiene tumor cerebral y será operado este vierbes en la Clínica Las Condes de Santiago.

La directora médica de la clínica Las Condes, May Chomalí, informó en la mañana que “la ubicación es bastante positiva para este tipo de tumor, pero no se saben sus caracterí­sticas”. Agregó que se trata de “un tumor grande” que, sin embargo, no afecta “zonas muy relevantes como el habla y la motricidad”.

“Estamos esperanzados en que vamos a tener una buena evolución, pero es absolutamente incierto”, opinó la doctora.

Chomalí precisó en una rueda de prensa que la compleja cirugía, que se llevará a cabo el viernes, estará a cargo de un equipo de especialistas y se prolongará durante casi todo el dí­a. Sólo después de concluida la operación se sabrá si el tumor es benigno o maligno.

Máximo Menem ingresó a la clínica privada el martes “por un dolor de cabeza y un episodio de vómitos y producto de estos síntomas se le tomaron unas imágenes que mostraron un tumor”, indicó Chomalí.

El adolescente permanece en la unidad de cuidados intermedios pediátricos del centro médico.

Menem y Bolocco se casaron en Argentina en 2001 y en 2007 iniciaron los trámites de divorcio, aunque estaban separados desde mucho antes.

