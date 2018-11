Mesa califica de ‘vergonzoso’ informe que lo vincula con caso Odebrecht

El expresidente y candidato presidencial Carlos Mesa se pronunció sobre la investigación encaminada por la diputada oficialista Susana Rivero sobre el caso Lava Jato-Odebrecht y que encontró indicios de vinculación con la exautoridad. La calificó de “vergonzosa” y observó que tiene el interés de “demolerlo”.

Utilizó su cuenta en Twitter para expresar su posición y remitir a su blog con la finalidad de hacer conocer parte de las cartas que envió a la comisión investigadora y en la que explica que no tiene relación con el caso. “Camargo Correa, la vergonzosa investigación de la comisión masista presidida por Susana Rivero, otro Quiborax para “demolerme””, sostiene.

En la mañana de este martes, Rivero hizo conocer parte de las conclusiones de la investigación iniciada luego de conocerse información respecto al pago de sobornos para la adjudicación de la obra caminera Roboré-El Carmen, en Santa Cruz. Entre los datos revelados están indicios de vinculación del exmandatario con los hechos, junto a otros siete exservidores públicos

“Hemos decodificado los movimientos sospechosos e inusuales del señor Mesa (…) Seguramente la instancia competente deberá investigar a quién corresponde y de dónde provienen”, señaló la legisladora luego de mencionar otras datos como coincidencias de viajes “de altos funcionarios incluidos Presidente con los dos CEOS (altos ejecutivos) de ambas empresas con sede en Perú: Marcos de Moura Walderley y Jorge Barata (…) eran los gestores para que les habiliten un decretito y el decretito salía como ellos pedían”.

Mesa recordó que, a partir de la investigación brasileña denominado “Castillo de Arena”, los supuestos sobornos “se pagaron entre el 19 de septiembre de 2005 y el 18 de agosto de 2008, durante los gobiernos de Eduardo Rodríguez y Evo Morales, no durante mi gobierno”

Además aseguró que durante su administración no se terminó por concretar el acuerdo de construcción que debía financiarse con un crédito brasileño porque no se logró cubrir la contraparte del 20%, pero sí se suscribió en la administración de Rodríguez y con financiamiento de la CAF y no de Brasil.

“¿Por qué el gobierno de Eduardo Rodríguez incumplió la Ley 3187 que lo obligaba a hacer una nueva licitación y un nuevo contrato y, por el contrario, hizo una modificación de contrato manteniendo como adjudicataria a CC (Camargo Correa), siendo que el crédito CAF no condicionaba su otorgación a una empresa brasileña?”, cuestionó.

Las iniciales CM que aparecen en los documentos de la investigación brasileña, aseguró que no corresponden a su nombre, como pretende hacerse ver no solo porque figuran en años que ya no estaba como presidente sino también porque aparece otro nombre cono iniciales iguales, C Morales.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, informó que la Asamblea Legislativa Plurinacional tratará el informe de la comisión y consideró que quienes están vinculados deben dar una explicación. Además sugirió a Mesa tomar un tónico para la memoria.

“Aquí no se trata de una polémica político-partidaria sino de elementos que tendrán que explicar las personas que muestran coincidencias en términos de su flujo migratorio, que muestran coincidencias en términos de dudas respecto de manejo de recursos económicos”, sostuvo Montaño.

La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz