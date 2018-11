Mesa ubica al Gobierno de Evo en un populismo que llama a “combatir”

El expresidente Carlos Mesa, durante la mesa redonda denominada “El nuevo orden mundial”, que se realizó el viernes en Lima, Perú, catalogó al gobierno de Evo Morales dentro de un populismo al que llama a “combatir”

Marcelo Tedesqui V.

El expresidente Carlos Mesa, durante la mesa redonda denominada “El nuevo orden mundial”, que se realizó el viernes en Lima, Perú, catalogó al gobierno de Evo Morales dentro de un populismo al que llama a “combatir” y que se caracteriza porque aprovecharon un momento de bonanza económica sin precedentes, con lo que se explican “recetas mágicas” que ahora “se hunden en el desastre” o “van camino a la recesión” cuando se acabe la abundancia.

“El debate ideológico para categorizar izquierda, centro y derecha nada tiene que ver con lo que fue el debate ideológico de los años 60,70 y 80 del siglo pasado. Muy difícil pensar que hoy día una propuesta marxista como la planteada en las épocas de oro de la revolución cubana tuviera un porcentaje mínimo de votación en una elección en América Latina que no esté adobada de pura retórica. El socialismo del siglo XXI no es otra cosa que retórica que no tiene mayor efecto que la mayor o menor presencia del Estado dentro de un sistema de economía capitalista y de economía abierta”.

Se refirió a gobiernos de la región y estableció dos categorías: “populismos de izquierda o populismos de derecha”. Luego continuó que “el populismo como un tipo de acción político- económica que trasciende lo que era la ortodoxia ideológica que definía izquierda, centro y derecha. Esta evidencia hace muy difícil el discernimiento de cuáles son las líneas fundamentales de acción económica que tienen que ver con una ruptura radical del modelo económico liberal o que tiene que ver con una visión radical del modelo marxista, que ya es imposible, el modelo estatista”.

Más adelante, fue más directo y planteó que se debe “combatir el populismo de izquierda o de derecha. El populismo no es otra cosa que la respuesta característica, que es hija de la abundancia. No puedes hacer populismo cuando estás en una situación de recesión económica. Populismo de la época bolivariana, en el que están gobiernos como el mío, el del presidente Morales tienen que ver con un momento de bonanza económica que no tiene precedentes y en América del Sur eso ha sido un factor fundamental para explicar el éxito de las supuestas recetas mágicas que se han hundido en el desastre o que van camino a la recesión en el momento en el que se acaba la abundancia”.

Fuente: eldeber.com.bo