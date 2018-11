El secretario General de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Gonzalo Quispe indicó este viernes, que su sector no está de acuerdo con el pago del “doble aguinaldo” en cuotas o con productos y exigirán al Gobierno se cumpla el decreto sin cambios.

“Como sector minero no estamos de acuerdo no estamos de acuerdo con plazos para el pago del ‘segundo aguinaldo’. Nosotros queremos que se cumpla el decreto ‘esfuerzo por Bolivia’ como está escrito y con el pago en efectivo y hasta antes de fin de diciembre”, expresó el dirigente minero.

Para Quispe el ampliar el tiempo del pago del beneficio, no favorece a los trabajadores pues en tres cuotas el dinero no alcanza y el entregar parte en productos no es el deseo de los trabajadores.

“Los trabajadores siempre compramos productos nacionales, por lo que entregarnos como parte del doble aguinaldo alguna mercadería no es apoyo a nuestros compañeros”, dijo el dirigente.

Anunció que esta es una posición de la FSTMB y será reiterada al Gobierno en los próximos días.

Fuente: http://radiofides.com