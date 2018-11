Montaño asegura que MAS no teme alianza entre “verdes oscuros” y “pechos amarillos” porque Evo tiene segura la victoria

El Bunker

13/11/2018

El diputado (MAS), Edgar Montaño en un contacto telefónico en El Bunker, programa radial conducido por Agustín Zambrana, aseguró que el MAS no le teme a la alianza entre los “verdes oscuros” (Demócratas) y “pechos amarillos” (Unidad Nacional) porque no tienen una propuesta sólida como ellos y esto aseguraría la victoria de Evo Morales en las elecciones del 2019. “Si hubiera algo serio, ahí si nos alarmaría, pero no lo hay”.

“El día en que la oposición se siente en una mesa de trabajo y pueda presentar una agenda estadística, económica de la industrialización, ahí nos preocuparía pero en estos momentos ellos están correteando en busca de alianzas”, señaló.

Montaño recordó que la única propuesta de la oposición es la de cambiar la palabra Estado Plurinacional por Estado Federal, dijo que esto no traerá beneficios a nadie, y que por lo tanto esa propuesta no sirve.

Por otro lado, el diputado aseguró que Evo Morales arrasará en las elecciones y continuará siendo el presidente de Bolivia. “Evo será el presidente, con seguridad vamos a arrasar”.