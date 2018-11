Olvidados por Alcaldía: Bomberos hacen ‘vaquita’ para comprar dos llantas

Bomberos de la policía en Montero (Santa Cruz).

Hacen ‘vaquita’ para comprar dos llantas

Olvidados. Vienen gestionando desde hace años a la Alcaldía la compra de llantas y equipamiento sin obtener respuestas.

Ref. Fotografia: Compra. El momento que los uniformados hacen la adquisición de las dos llantas.

La urgencia de atender casos y de verse imposibilitados de habilitar su carro ambulancia para sus atenciones, obligó este fin de semana a once Bomberos de la Policía de Montero a echar mano al bolsillo y comprar dos llantas nuevas.

Luis Gutiérrez, comandante de Bomberos del Norte Integrado, confirmó la adquisición de dos llantas que salieron con recursos propios ante la desatención de las autoridades municipales. “Hicimos una colecta entre todos. Ambas llantas tuvieron un costo de 845 bolivianos cada una y en total se pagó 1.890 tal cual lo refleja la nota de compra”, indicó.

Sin respuesta de autoridades. Gutiérrez comentó que a la fecha desconocen cuándo se ejecute la compra de material para su unidad y resaltó que en ciertos casos los requerimientos de la población en casos de emergencia no han sido atendidos por el mal funcionamiento de sus vehículos quedando desprotegidos.

Lamentó que las autoridades de Montero no se interesen en Bomberos y se espere una desgracia mayúscula para que reaccionen y se preocupen. “Esto desmotiva, son más de tres años que andamos suplicando e insistiendo pero no se puede, lamentablemente no hay interés”, resaltó.

El Comandante Departamental de Bomberos, Álvaro Pérez, dijo que existe una Ley que obliga a los municipios a equipar las unidades policiales, pero mientras tanto hará las gestiones para dotarles de más llantas. Esta unidad tiene un promedio de 3 a 5 casos diarios entre atención prehospitalaria y heridos por accidentes de tránsito y abarca todo el Norte Integrado.

4 Municipios

es su área de cobertura, Warnes, Montero, Saavedra y Minero.

El Día / Santa Cruz