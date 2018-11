Pastor evangélico Humberto Peinado se perfila para acompañar a Víctor Hugo Cárdenas

Víctor Hugo Cárdenas presentará este martes a las 16:30 en Santa Cruz, a su compañero de fórmula para las elecciones nacionales; Humberto Peinado, un pastor evangélico que sigue la línea “provida”. Según han adelantado fuentes de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), el nombre de Peinado será oficializado esta tarde.

Peinado predica en la Iglesia Cristiana de la Familia. Esta sería la primera vez que ingresa en la arena política nacional y lo hará acompañando a un hombre que fue vicepresidente de Bolivia y que en este último tiempo se ha mostrado de manera abierta con las plataformas ciudadanas que piden el respeto al voto del No dado en el referendo de 2016.

Previo a la presentación de la nueva dupla que irá a las elecciones, en las últimas horas, personeros de UCS, enviaron una carta a los representantes de Demócratas y de Unidad Nacional para proponer como candidato a Víctor Hugo Cárdenas.

Mira una prédica de Peinado en la Iglesia Cristiana de la familia:

No descartan alianza

La dirigencia de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) no descarta sumarse a la alianza Bolivia dice No, de Demócratas y Unidad Nacional (UN), ante las dificultades que existen para definir el binomio para las elecciones primarias.

En UN desconocen la existencia de la carta. El senador Arturo Murillo consideró positivo que UCS proponga sumarse a la alianza Bolivia dijo No, aunque recordó que los equipos de Demócratas y de Unidad Nacional está avanzando en la toma de decisiones y en las próximas horas estima presentar el binomio que participará en las primarias.

La posición asumida por Murillo contrasta con las versiones suministradas el lunes por representantes de ambos partidos que aseguraron, por separado, que existían desacuerdos para definir al binomio ante la posibilidad de que Samuel Doria Medina se presente como candidato a la Presidencia.

“En la alianza no hay jefes ni caudillos, las decisiones son tomadas por un equipo de trabajo y en las próximas horas habrá sorpresas”, adelantó Murillo. En Demócratas están reunidos para tomar decisiones, indicaron.

EL DEBER / Leopoldo vegas