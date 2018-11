Periodistas cuestionan que la Policía Boliviana se desvíe en su función constitucional

La reciente filtración de un audio atribuido al comandante de la Policía, Faustino Mendoza, y al jefe de Inteligencia del Comando General, Freddy Wallpara, disparó la alarma entre periodistas y organizaciones que agrupan a los medios de comunicación, que expresaron su preocupación porque esa institución se esté desviando de su función constitucional.

En el audio se escucha decir a Mendoza que la Policía trabaja para mejorar la imagen del gobierno en redes sociales, mientras Wallpara explica que el objetivo es además neutralizar los mensajes que difunden los que consideran periodistas “que ahora trabajan para la derecha”, entre los que menciona a Priscilla Quiroga, Jhonn Arandia y Andrés Gómez.

“En cuanto al control de las redes sociales, así como hay publicaciones ofensivas contra el gobierno, nosotros, con la oficina de monitoreo, hemos creado otras páginas para interceptar aquello y dar otra imagen, una buena imagen del gobierno”, se le escucha decir al comandante, quien ayer ofreció una conferencia de prensa para denunciar que el audio fue editado con el objetivo de perjudicar su gestión.

Los periodistas aludidos lamentaron que una institución al servicio de la población sea utilizada con otros fines y genere desconfianza, mientras la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) recordó que la función constitucional de la Policía es la “defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes” y no hacer seguimiento en las redes sociales a periodistas y políticos influyentes.

La Federaqción de Trabajadors de la Prensa de Chuquisaca también se pronunció en un comunicado en el que hace conocer su rechazo ” a las presuntas funciones vedadas que cumpe la institución llamada a velar por el orden y la seguridad interna de nuestro país”.

“Instamos a que la institución del verde olivo vuelque más bien a hacer sus esfuerzos a hacer seguimiento al desempeño del hampa y el crimen organizado, en vez de monitorear las opiniones de los periodistas líderes de opinión en las redes sociales”, agrega.

Gómez recordó que las atribucions de la Policía están fijadas en el artículo 251 de la Constitución Política del Estado (CPE), donde “se prohibe a la Policía hacer política”.

El citado artículo refiere en su primer inciso que “La Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Ejercerá la función policial de manera integral, indivisible y bajo mando único, en conformidad con la Ley Orgánica de la Policía Boliviana y las demás leyes del Estado”.

Y el inciso II determina que “Como institución, no delibera ni participa en acción política partidaria, pero individualmente sus miembros gozan y ejercen sus derechos ciudadanos, de acuerdo con la ley”.

Arandia coincidió en que la Policía, con este tipo de actividades, se desvía en su función constitucional. “Hacer un trabajo de espionaje, de seguimiento, que pretende anular nuestro trabajo de prensa es una cosa grave”, dijo y condenó la postura de Mendoza.

“Para quedar bien el comandante no solamente ha vendido la institución, la ha prácticamente rifado al Gobierno”, afirmó en declaraciones a radio Éxito.

Respecto a las afirmaciones que se escucha decir en el audio a Wallpara, Gómez dijo que se referirá al asunto cuando este jefe policial sepa lo que significa “derecha”.

Arandia lanzó un desafío. “Yo Quiero que el comandante de la Policía y el inteligente hombre de Inteligencia me demuestren que yo trabajo para la derecha , trabajo en el entendido que yo cumplo alguna función con alguna clase de remuneración , que me demuestren que he recibido un peso de alguien de la derecha o un peso de alguien de la izquierda por un trabajo de prensa”, dijo.

Quiroga también se refirió a este asunto y pidió garantías para su trabajo y para su familia.

“El país esta viviendo un mometo muy delicado políticamente y lo que menos se necesita es desconfiar de una institución que debe brindar protección y seguridad a cada uno de los bolivianos en el territorio nacional, es por eso que como periodista pido garantías para mi persona, para mi trabajo y para mi familia”, afirmó durante su programa en la televisión.

Ayer, al referirse al audio en una conferencia de prensa, Mendoza dijo que las labores de monitoreo que realiza esa institución en las redes sociales tienen el objetivo de combatir el delito y “la desinformación”.

“La tarea de Policía es frenar la desinformación, por lo que reivindicamos el uso de las redes sociales para combatir la inseguridad ciudadana y el cibercrimen como fenómenos emergentes que requieren nuestra intervención”, afirmó. (28/11/2018)

