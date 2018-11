¿Qué significa la presencia de Mohammed bin Salman en el G20 de Buenos Aires?

Como sea, no se puede decir que el príncipe heredero pueda capitalizar la visita como un éxito. El presidente del país anfitrión, Mauricio Macri, mantendrá varias reuniones bilaterales con importantes líderes que asisten a Cumbre, pero no se reunirá con Mohammed bin Salman. No hubo comunicado del gobierno argentino sobre el punto, algunos dirán que no estaba prevista reunión alguna, no obstante, no faltan quienes ya sostienen que el primer mandatario argentino expresó de esa forma su posición ante la crisis generada por el crimen de Khashoggi.