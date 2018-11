Rafael Quispe fracasó en su intento de inscribir su binomio por el MAS

Entre agresiones verbales y físicas por parte de los militantes del MAS, el diputado Rafael Quispe no pudo inscribir su binomio junto a Juana Calle Apata, ex mama taya, por el partido de gobierno, ya que debería estar acompañado del delegado del MAS, debido a esto Quispe presentó una carta dirigida a la presidente del Órgano Electoral, en la que también mencionaba que el binomio de Evo y Álvaro son “candidatos truchos” y por lo tanto ellos no pueden ser habilitados.

Recordemos que Rafael Quispe es diputado de oposición pero apareció como militante del MAS, lo que aprovechó para presentar su candidatura.

Fuente: Unitel