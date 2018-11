Rafael Quispe invita a Gabriela Montaño para su binomio

El diputado suplente de Unidad Demócrata (UD) pero cuyo nombre figura militante del Movimiento al Socialismo (MAS), Rafael Quispe, informó a EL DIARIO que invitará a la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, a ser parte de su binomio y candidatear para la Vicepresidencia en las elecciones primarias.

“Como no he decidido todavía con quién (me postularé a las primarias) le invito públicamente a que la Presidenta de la Cámara de Diputados sea mi acompañante en el marco de la complementariedad”, afirmó Quispe.

Ratificó su intención de presentarse como candidato a la Presidencia en las elecciones primarias del 27 de enero de 2019 por lo que está buscando la persona que le acompañe en su binomio y en ese marco, invitó a la diputada cruceña Gabriela Montaño, quien el viernes calificó como una “payasada” la decisión de Quispe.

“Yo más bien le invitaría a que ella sea mi acompañante y así podemos aplicar la Constitución y el chacha warmi”, afirmó Quispe cuando se le consultó su opinión sobre los calificativos que emitió Montaño.

En ese contexto, aseguró que el martes 27 hará oficial su inscripción como candidato ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y ante delegado del Movimiento al Socialismo (MAS) presentando toda la documentación respectiva.

El nombre de Rafael Quispe, parlamentario opositor, es uno de los miles de casos de militancias partidarias observadas que salieron a luz pública después que el TSE pidió a la ciudadanía verificar si tiene militancia en uno de los partidos con la aplicación “Yo Participo”

Fuente: http://m.eldiario.net