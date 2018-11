Repatriarán de Estados Unidos los restos del profesor boliviano Jaime Escalante

Los restos del profesor boliviano Jaime Escalante serán repatriados a Bolivia desde Estados Unidos, donde falleció y fue sepultado en 2010. Los trámites están en curso en coordinación con la Cancillería, informó Bertha Escalante.

‘‘La emoción es grande. Fui tan pegada a él; me alegra mucho haber empezado con este trámite a nivel de la Cancillería’’, precisó Escalante, quien es profesora de Psicología y hermana del boliviano que alcanzó la fama y el reconocimiento en los Estados Unidos en la década del 80 y 90.

El extinto profesor de matemáticas alcanzó la fama por su gran desempeño en escuelas como la preparatoria Garfield en los Ángeles, California (1980), donde la violencia, las drogas y la discriminación a los latinos eran una constante. Fue inmortalizado en la película: “Con ganas de triunfar” (Stand and Deliver), tomada del libro que narra su vida, “Jaime Escalante: The Best Teacher in America (El mejor maestro de América)”, 1988.

Se espera que los restos sean repatriados a fines de diciembre o principios de enero próximo, informó en el programa Todo A Pulmón de Cadena A.

Vicente Sarmiento, quien es Concejal de Santa Ana, en California, EEUU, expresó que es importante que la juventud boliviana conozca el legado de su connacional.

Los restos del profesor de matemáticas serán depositados en el Mausoleo de los Notables, en el Cementerio General de La Paz.

La Razón Digital / Jaime Soto / La Paz