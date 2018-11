Revilla a Evo: “cansados de que acuse sin pruebas y no tenemos relación con partidos ni políticos del exterior”

Revilla responde a las acusaciones de Evo: “No tenemos relación con partidos ni políticos del exterior”

Revilla y Mesa firmaron un acuerdo para enfrentar al presidente Morales.

El alcalde de La Paz y líder de Soberanía y Libertad (Sol.bo), Luis Revilla, respondió hoy al presidente del Estado, Evo Morales, que ayer aseguró que políticos del exterior financian la campaña de la oposición.

“Qué dijo el presidente electo de Brasil, qué dijo el presidente de Chile, Evo ya no es interlocutor válido, en el fondo es cómo desconocernos. Esas oligarquías que no nos aceptan van a financiar a la derecha boliviana, no solamente el imperio norteamericano como lo hace hasta ahora”, afirmó Morales.

Hoy, en entrevista con ‘Contacto Abierto’, Revilla negó que él o el candidato presidencial por el FRI, Carlos Mesa, tengan relación con partidos políticos o presidentes del exterior.

“Estamos cansados de que acusen sin pruebas. Nosotros no tenemos ninguna relación con ningún partido de afuera ni Presidentes ni candidatos ganadores”, aseveró Revilla.

Por otro lado, el Secretario General de Sol.bo se refirió a la alianza que firmó con Carlos Mesa y aclaró que su acuerdo señala que entre ambos partidos políticos elegirán a las personas que conformarán la lista de personas que acompañarán la candidatura de Mesa, con excepción del acompañante vicepresidencial.

Además, reiteró que no forzarán una alianza con las demás propuestas políticas.

“La oposición no está obligada a crear un bloque único opositor, pero si tiene que formar uno coherente”, sentenció.

Oxígeno / La Paz