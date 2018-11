Samuel aclara que no apoya a Mesa y pedirá que se vote por el que pueda derrotar al MAS

“Hoy día ese es Mesa (el postulante que tiene más preferencia del electorado), pero mañana quién sabe, sostuvo el Presidente de Unidad Nacional.

La Paz, 29 de noviembre (Urgentebo).- El líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, quien ayer declinó candidatura para la elecciones nacionales del próximo año, manifestó este jueves que pedirá a los militantes de su partido que voten por el candidato de la oposición que tenga mayor preferencia del electorado y pueda vencer al presidente Evo Morales.

Asimismo, aclaró que en ningun momento dijo que apoya a Carlos Mesa, postulante a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC).

“No le he dado apoyo a Carlos Mesa, le ruego a los medios que no lleven a la gente a la confusión. No tengo ningún acuerdo de ningún tipo con Comunidad Ciudadana. Solo dije que pediré a los militantes y simpatizantes de UN y de Samuel que votaran por el que, de entre todos los postulantes, tenga mejores posibilidades para vencer al MAS”, puntualizó en entrevista con Urgentebo.

Doria Medina, además, afirmó que solicitaron de manera formal al Tribunal Supremo Electoral su desvinculación de la alianza Bolivia Dice NO y acotó que no avalará la candidatura de Oscar Ortiz y Edwin Rodríguez, el binomio presidencial de este acuerdo.

Usted mencionó ayer que con Demócratas existía incompatibilidades estratégicas, ¿cuál fue el punto de discordia?

No tenía sentido hacer una fórmula que no fuera superior a la competencia y que, por tanto, no contribuyera a vencer al presidente Morales, que seguramente será inscrito ilegalmente. La propuesta de Demócratas no era para vencer a Evo, sino para conseguir algunos objetivos regionales menores y, en el camino, debilitaba a la oposición y fortalecía al oficialismo. Así que nos opusimos a semejante estrategia. Incluso hicimos un último esfuerzo pidiendo que Rubén Costas fuera nuestro candidato a presidente, pero ellos rechazaron la idea. No pudieron pensar más que en lo regional.

¿Se comunicará o reunirá estos días con Carlos Mesa, para hacer efectivo su respaldo a su postulación?

Mi posición no obedece a ningún acuerdo político, es un gesto de desprendimiento que se debe a la necesidad de unirse para vencer el caudillismo autoritario de Morales y salvar la democracia.

¿De qué consistirá el apoyo que le dará a Carlos Mesa?

No le he dado apoyo a Carlos Mesa, le ruego a los medios que no lleven a la gente a la confusión. No tengo ningún acuerdo de ningún tipo con Comunidad Ciudadana. Solo dije que pediré a los militantes y simpatizantes de UN y de Samuel que votaran por el que, de entre todos los postulantes, tenga mejores posibilidades para vencer al MAS. Hoy día ese es Mesa, pero mañana quién sabe. El proceso electoral es largo y ya veremos qué pasa en el camino.

¿Les sugeriría a los Demócratas que declinen su candidatura para apoyar a Mesa?

Cada quién debe hacer lo que crea es mejor y lo que corresponde con su conciencia. No voy a dar consejos a los demás, yo tomé la decisión que considero es la que me pedía la patria.

Tenemos entendido que para inscribir al binomio de Bolivia Dice No, se requiere su rúbrica, ¿usted firma firmará para que se oficialice esa terna?

Nosotros ya no somos parte de esta alianza, hemos solicitado desvincularnos, mal podríamos avalar sus candidatos. Esperamos que el Tribunal Electoral no haga un drama de este asunto, que en primer lugar se debe a la pésima ley y reglamentos que ellos han diseñado en coordinación con el oficialismo. Esperamos que no repitan la historia del Tribunal antecesor, que eliminó a un partido entero por detalles administrativos.

Los Demócratas lo acusan de ser quien se opuso a que más organizaciones y personalidades se sumen a Bolivia Dice No, ¿estas aseveraciones son ciertas?

Son peleas de políticos, yo hice un gesto de desprendimiento que anula estas críticas. Primero le ofrecí la candidatura a Rubén, luego desistí de la mía. La gente ya está reconociendo lo que hice, que está por encima de las mezquindades de algunos.

Luego de declinar su candidatura y la participación de UN en los comicios nacionales, ¿cuál es el futuro de su partido y cómo operarán en el ámbito político?

Seguiremos trabajando en la construcción del partido y preparándonos para las subnacionales de 2020. Yo mismo seguiré trabajando políticamente; el puesto de candidato no es el único puesto en el que es posible luchar por Bolivia.