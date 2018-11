San Julián sin policías

A raíz del linchamiento de un ciudadano brasileño en la localidad de San Julián, el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, Alfonso Siles, dijo que mientras no existan garantías para operar, sus subordinados no volverán a esa zona, que desde hace años se ha convertido en “tierra de nadie” por culpa del narcotráfico, crimen que el régimen se niega a reconocer en su verdadera magnitud. De cualquier forma no suena coherente que la Policía exija garantías, ya que se presume que su misión debería ser precisamente darle seguridad a la ciudadanía y no al revés. Nadie va a pedir policías donde todo esté en paz. Por boca del comandante nacional de la institución, Faustino Mendoza, nos enteramos que la Policía cuenta con 37 mil efectivos ¿O es que todos ellos solamente están para proteger y votar por el presidente?

Fuente: eldia.com.bo