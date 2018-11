Suman críticas por el gasto de Bs 27 millones en “proclamar” binomios

Población, líderes de opinión, analistas, políticos e incluso uno que otro candidato cuestionan que se realicen las elecciones primarias el 27 de enero próximo, toda vez que las organizaciones políticas habilitadas presentaron un solo binomio. Consideran que actuó el “dedazo” y no hay una competencia interna como se estimaba, por lo tanto, se trata de un gasto insulso sólo para validar las candidaturas.

La Ley de Organizaciones Políticas, aprobada aceleradamente por el MAS, en su artículo 29, establece que, para participar en la elección general de las máximas autoridades del país, los partidos políticos deben elegir a su binomio “en un proceso primario, obligatorio y simultaneo”.

En la norma se establece que este previo proceso se lleve adelante con “uno o más binomios”, además de que el espíritu de la misma “es promover la libre competencia interna, fomentar la democracia interna y eliminar la imposición de las candidaturas”.

Pero, según opiniones generalizadas, llevar adelante las primarias en estas condiciones no tiene razón de ser, por lo que el gastar 26.959.655 bolivianos en éstas no se justifica.

Entre los candidatos habilitados para las previas a las generales, uno de los que se manifestó en contra de realizar las mismas fue el expresidente Carlos Mesa, al sostener que “no tiene sentido este proceso”.

“¿Primarias? No hay competencia interna. El padrón no es creíble. Es una dilapidación de dinero. En estas, condiciones esas ‘elecciones’ no tienen ningún sentido. No se deberían realizar”, publicó en su cuenta Twitter.

“Las primarias son una trampa, no son como funcionan en democracias en otras partes del mundo, es un daño, hay que denunciar las primarias, hay que tratar como tramposas, fraudulentas”, afirmó el también expresidente Jorge Tuto Quiroga.

Para el abogado constitucionalista y analista político Williams Bascopé, el MAS modificó el proyecto original de la Ley de Organizaciones Políticas sólo para validar en las primarias e imponer a su binomio, Morales-García, desconociendo los resultados del referendo del 21F.

“El MAS, de manera tramposa, lo lleva adelante con varios objetivos principales, uno de ellos, legitimar ese trucho binomio que tiene, por eso el artículo 168 de la Constitución ni lo menciona la norma de Organizaciones Políticas ni los requisitos para las primarias”, afirmó.

En tanto, Marcelo Silva, politólogo, menciona que es un completo fracaso aplicar las primarias y no tienen razón de llevarse adelante, porque no cumple con su objetivo.

“Lo que se buscaba era promover la competencia de la democracia interna dentro de los partidos políticos. Esto hemos visto hoy día como un completo fracaso, lo único que va a suceder en las primarias es una preelección a la ratificación de binomios que ya están absolutamente consolidados en los partidos políticos, sin la posibilidad alguna de competencia”.

9 binomios presidenciales. Al TSE se inscribieron nueve binomios presidenciales por igual número de partidos políticos, según datos oficiales.

MAS RESPALDA PROCESO ELECTORAL

Sin embargo, para el presidente del Senado, Milton Barón (MAS), este proceso eleccionario será inédito porque con ello se profundizará la democracia, por lo que aseguró que las primarias continuarán y no es posible suspenderlas.

“Las primarias están absolutamente justificadas porque profundizan la democracia, promueven la participación en las decisiones internas de los militantes para elegir democráticamente a sus binomios”, manifestó Barón, a tiempo de señalar que antes “los dueños y jefes de los partidos políticos ponían plata y eran los que tomaban decisiones”.

TSE actualiza padrón de militantes y amplía plazo. El vicepresidente del TSE, Antonio Costas, informó que la aplicación Yo Participo ya tiene los datos de 2,1 millones de militantes y ratificó que el plazo para anular o renunciar a la militancia se amplió hasta el 5 de diciembre.

Demócratas impugnarán e insistirán en la CIDH. Los Demócratas anunciaron que presentarán ante el TSE una impugnación para inhabilitar a los candidatos del MAS, Evo Morales y Álvaro García. Además, insistirán en su petición a la CIDH para que se realice un “tratamiento urgente y anticipado” del 21F.