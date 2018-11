Uno de los Backstreet Boys confesó que volvió a recaer en su adicción al alcohol

“Lo que es interesante de la sobriedad, cuando uno tiene una familia e hijos, es que igualmente uno se tiene que seguir poniendo en primer lugar y eso ha sido una gran lucha para mí”, reconoció el intérprete. “Miren, no me da vergüenza decir, que he recaído en el último año. No es ningún secreto que esto es una enfermedad y que es una lucha diaria”.