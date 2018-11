Unos 60 policías custodiaron a Gutiérrez en el entierro de su hijo, denuncia abogada

Pese a que la autoridad jurisdiccional determinó tres días de permiso, que se cumplía este domingo, la Policía traslada a Gutiérrez este sábado desde su comunidad de Tajma a La Paz.

El dirigente de Adepcoca se despide de sus allegados en Tajma. Foto: Paola Barriga

La Paz, 24 de noviembre (ANF).- Unos 60 policías custodiaron al presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franclin Gutiérrez, para que asista a dar el último adiós a su hijo de dos años, que falleció el miércoles en la localidad de Tajma, los Yungas de La Paz, informó la abogada Paola Barriga.

El pasado jueves el juez Orlando Rojas otorgó permiso por tres días a Gutiérrez, para que asista al velorio y entierro de su hijo. Sin embargo el dirigente cocalero recién pudo viajar a su comunidad la madrugada del viernes debido a que algunos policías se negaron a custodiarlo por falta de garantías.

Barriga explicó que tuvieron que recurrir a las autoridades del Ministerio de Gobierno para que disponga que uniformados del Comando Departamental de La Paz custodien a su defendido hasta los Yungas, de esa forma se logró que dos policías acompañen a Gutiérrez hasta el Puente Villa, aproximadamente a 20 minutos del domicilio del dirigente cocalero.

“Cuando llegaron hasta este lugar (se quedaron ahí un momento) porque estaban esperando que llegue un contingente de policías. Al llegar tres flotas de policías recién ingresaron hasta Tajma y el día de ayer fue el entierro con la más alta seguridad (…) Por lo menos se estima unos 60 policías, unos 20 por flota”, indicó Barriga a ANF.

La abogada lamentó que se destine a un contingente con tantos policías para custodiar a un inocente que se sometió a las leyes del país, para esclarecer la supuesta emboscada donde murió un policía.

Por otra parte, a pesar que la autoridad jurisdiccional otorgó tres días de permiso a Gutiérrez, los uniformados bajo el argumento que este domingo tienen programada otra actividad resolvieron trasladar a Gutiérrez este sábado a la ciudad de La Paz.

Informó que el dirigente cocalero y todo el contingente policial partieron de Tajma a La Paz a las 16.00 aproximadamente y se espera su llegada al penal de San Pedro a horas 21.00.

La abogada Barriga también lamentó las declaraciones del Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, quien dio a entender que los comunarios de la zona podrían evitar que Gutiérrez retorne a la cárcel.

“Siendo Defensor del Pueblo no conozca a su pueblo y no conozca el trabajo que desarrollan los comunarios y la forma de actividad que tienen al interior de una población sana, es una población que tan solo defiende sus derechos y en este caso no van a generar ni van a incurrir en ningún delito”, precisó.

Anunció que el próximo martes interpondrán una acción de libertad para lograr la liberación de Franclin Gutiérrez, detenido preventivamente desde agosto de este año tras ser acusado por el Gobierno de organizar grupos armados para “emboscar” y atacar a los policías en La Asunta.