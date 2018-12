Uruguayo José Luis Tancredi demandó a San José ante FIFA

El uruguayo recurrió a la instancia internacional porque los orureños no cumplieron con la rescisión de mutuo acuerdo, que firmó en junio. Los santos tienen acumulados deudas con exfutbolistas por 127.583 dólares.

El excentrocampista de San José, el uruguayo José Luis Tancredi, demandó al club orureño ante la FIFA por un monto de 72.000 dólares por el incumplimiento del acuerdo que firmó en junio. El charrúa, que tenía contrato con los santos hasta fines de 2018, acortó su relación por la salud de su madre.

“El club tenía una deuda grande conmigo de pasajes y meses (de salario). Me pidieron pagármelo en dos cuotas, yo dije que sí, que no había ningún inconveniente, pero yo le puse una cláusula que si no cumplían el acuerdo me tenían que pagar los meses restantes de mi contrato”, mencionó Tancredi, desde Uruguay, en contacto con DIEZ.bo.

El jugador mencionó que fue flexible en el tiempo de espera, pero al no existir respuesta de la dirigencia de San José, tuvo que recurrir a la FIFA. “Me vine a Uruguay sin cobrar nada”, apuntó Tancredi.

La demanda de Tancredi es la quinta que tiene presionado a los santos y la segunda mediante FIFA. Las otras son del exdefensor español Enrique Montesinos ($us 9166) y las de tres nacionales: Mario Parrado ($us 9417), Abdón Reyes ($us 12.000) y Erick Iragua ($us 25.000). Los últimos casos deben ser solucionados en las siguientes horas para evitar la quita de puntos.

