Vicepresidente García llama ‘giles’ a los neoliberales

El vicepresidente Álvaro García clausuró la noche de este jueves las Jornadas de Formación Política y Sindical asegurando que habrá una nueva “oleada de gobiernos progresistas”. Dijo que los neoliberales criollos son “unos giles (incautos)” porque mantienen un discurso que en Estados Unidos, a quien siguen, se cayó: el libre comercio, libre mercado y la globalización.

“Lo gilachos neoliberales locales no saben qué decir, cómo vivir en este chenco (enredo), se han invertido los papeles. Cuando uno los oye hablar a sus candidatos no pueden formular una idea porque su ideología, su biblia se ha invertido, los globalizadores son los comunistas y los proteccionistas son los de economía privada”, sostuvo e insistió: “son pues unos giles”.

Las Jornadas de Formación Política y Sindical se realizaron en instalaciones de la Casa Grande el Pueblo y concluyeron con la intervención de García, quien justamente dijo que en Estados Unidos, ahora gobernado por Donald Trump, se invirtió la lógica económica que lo caracterizó y que ahora propugna el proteccionismo.

Esa situación, dijo, incidió en la oposición boliviana, que quedó sin discurso. “Se llenaban la boca de economía privada, privatización, democracia liberal y de globalización, pero ahora su jefe (EEUU) ya no habla de globalización”, insistió y consideró que ahora se vive en un “caos” porque un referente como en el pasado.

También habló de la emergencia de gobiernos de derecha y afirmó que Bolivia se está quedando como una isla, pero consideró que esto es momentáneo, como un “corto invierno”. Dijo que volvieron con las mismas propuestas del pasado y que ese será uno de los factores que los sacará del poder con el consiguiente retorno de la oleada de gobiernos progresistas.

Para García, la derecha volvió por “el resentimiento” de grupos de la sociedad que no toleran que lo popular surja como un fuerte actor económico. “Es un neoliberalismo que no despierta entusiasmo, despierta odio, que no despierta esperanza, despierta resentimiento. Sirve para conseguir voto pero no para construir a largo plazo”, reflexionó.

Destacó los logros de la administración boliviana y aseguró que ahora el desafío es el incorporar a cuatro millones de bolivianos a la clase media, como se lo hizo con otros tres millones. Morales volverá a terciar en las elecciones venideras para la gestión 2020-2025.

La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz