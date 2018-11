Video titulares de noticias de TV – Bolivia, noche del miércoles 21 de noviembre de 2018

Titulares de Televisión noche 21/11/2018

PAT

Jóvenes murieron linchados, fueron encontrados en poder de un vehículo robado en Uncía, uno de ellos era menor de edad.

Investigan linchamiento en San Julián, Vinicius Chagas Maciel, es el nombre del brasileño linchado, peritos de la policía llegaron al lugar y recogieron evidencias

Piden ajustes el MAS Pide al Órgano Electoral, subsanar posibles errores en el sistema, la oposición exige que se suspendan las primarias.

Vecinos de El Alto intentaron linchar a un presunto ladrón, quedó mal herido.

Un hombre intentó violar a una menor de edad, la niña de 13 años se rehusó y la apuñaló.

ATB

Cerco a la Gobernación deriva en violencia, un grupo de jóvenes llegaron hasta las instalaciones y con piedras abrieron uno de los candados de las rejas de una de las salidas. Los que estaban encerrados procedieron a reclamar a los que llevaban a cabo la medida. Finalmente la policía llegó al lugar.

Anuncian mitin en la Gobernación, alcaldesas que radicalizaran la medida procedieron a la quema de un muñeco como protesta por la acción, que aseguran fue promovida por el gobernador Rubén costas, a quién acusan de haber contratado delincuentes. Juventudes del MAS se suma a la demanda de los municipios y anuncian un mitin en la gobernación para este jueves.

Identificaron al ciudadano brasileño, asesinado en San Julián Vinicius Chagas Maciel de 31 años, desde la FELCC informaron que ingreso al país de manera ilegal, ahora coordinan con la policía brasileña para conocer si tiene antecedentes.

La Fiscalía citará a declarar a Javier Flores, presunto deudor del extranjero linchado, y también a su esposa.

Familia de Junior Vega, excederá una necropsia, la abogada de los padres del menor reitera que la medida no es necesaria al existir una autopsia, sin embargo si la juez ordena excederán a la audiencia de la doctora Llapiz fue fijada para el 27 de noviembre.

El IDIF afirma que no se hallaron restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz, el Instituto de Investigaciones Forenses descartó que no hay restos óseos del líder socialista en la hacienda del ex presidente Hugo Banzer Suárez en Santa Cruz y descartó la información emitida por autoridades de la Fiscalía General del Estado.

Unitel

La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, se unió a la medida de presión que inició AMDECRUZ, por el tema de regalías.

Los campesinos decidieron encadenarse y llegaron a registrarse amagues de enfrentamiento y algún intercambio de golpes.

El cuerpo del ciudadano brasilero que falleció en manos de pobladores de San Julián, continúa en la morgue del Hospital de la Pampa de La Isla, hasta el momento ningún familiar ha reclamado sus restos.

Médicos del Hospital de Niños, brindan apoyo a la doctora Isis Llapiz, exigen una nueva auditoría y necropsia en relación con la muerte del menor, entre tanto podría ser trasladada a otro centro médico.

El presidente interino de la brigada parlamentaria Erick Morón pide la suspensión de las elecciones Primarias debido a irregularidades en el registro de militantes, por su parte el diputado del MAS Edgar Montaño indica que los comicios deben realizarse en la fecha prevista.

El ministro de trabajo Héctor Hinojosa se refirió a la reunión de este jueves entre empresarios privados y el gobierno en la ciudad de La Paz, e indican que se va a escuchar la propuesta del sector, sin embargo aseguran que deben pagar el segundo a sus trabajadores.

Fuente: PAT, ATB, Unitel