Wilster, con remotas posibilidades de lograr el bicampeonato

Tras la derrota (2-0) a manos de Aurora en el clásico cochabambino, Wilstermann se quedó con escasas chances de lograr el objetivo de este torneo: el bicampeonato.

Con el mayor premio de la temporada ya asegurado, Bolivia 1 a la Copa Libertadores 2019 por ser el campeón del Apertura, Wilstermann en este torneo Clausura se juega sólo el honor de salir bicampeón, hazaña que pocos han logrado en el fútbol nacional, y que los aviadores no logran repetir desde el bicampeonato de 1980-1981.

Aunque matemáticamente nada está perdido, porque le quedan seis partidos por disputar y la posibilidad de sumar 18 puntos; sin embargo, ya no dependen de sí mismos y no sólo deben ganar lo que les queda, sino esperar a que los líderes, San José y Bolívar se perjudiquen entre ellos.

En el camino que le resta por recorrer en el torneo Clausura tendrá la oportunidad de evitar que dos de sus rivales directos (Bolívar, Royal Pari) sumen, pero con los otros dos: el Santo y el Tigre, no podrá hacer otra cosa que esperar a que éstos sufran traspiés.

De esos seis partidos, dos serán fuera de casa, primero ante Royal Pari (rival directo), este sábado 24 de noviembre, y ante Sport Boys el 16 de diciembre.

Los otros cuatro encuentros los jugará en el Félix Capriles, ante Oriente el 28 de noviembre, ante Bolívar (rival directo) el 2 de diciembre, con Universitario el 8 y cerrará ante Nacional Potosí el 19 de ese mes.

En síntesis, si los aviadores ganan en todos los partidos que le queda por disputar sumarán un máximo de 54 puntos.

Royal Pari y Bolívar pueden sumar un máximo de 54 y 55 unidades, respectivamente, pero si ganan también todos sus cotejos que les quedan.

Pese a ello, a Wilstermann no le alcanzaría para ser campeón, porque no podrá incidir en los resultados que puedan conseguir San José, que aún le quedan cinco encuentros por jugar y podría llegar a sumar 58 puntos, si gana todos sus encuentros.

Mientras, The Strongest también podría sumar 58 si triunfa en los siete encuentros que aún le quedan por jugar, el primero es el clásico paceño, este domingo.

Si así fuera, San José y The Strongest sumarían 58 puntos, pero si Bolívar gana el clásico y el resto de sus partidos sería el que obtenga 58 unidades.

De darse este empate el título se define en un partido, en sede neutral.

Con este panorama, el técnico aviador Álvaro Peña es consciente de que el sábado se juegan seis puntos ante Royal Pari.

“Se complica (el bicampeonato), pero en el fútbol nada está perdido, el sábado nos jugamos seis puntos, pero a ellos hasta un empate les sirve, por eso no sé si saldrán presionando”, dijo Peña.

Pero el estratega cerró el contacto con los medios señalando que “tenemos que sacar un buen resultado allá y si no lo logramos el fútbol sigue, Wilstermann no queda mal parado en esta situación, porque ya está clasificado a la Copa Libertadores, no es algo que tengamos que echarnos al muere, porque lo estamos intentando”.

Sin descanso. Generalmente, Wilstermann descansaba los lunes, pero ayer el plantel trabajó en horario vespertino en su complejo.