10 libros escritos por mujeres que todo el mundo debería leer

Si bien Schopenhauer (misógino y con orgullo) solía decir que las mujeres no estaban hechas para realizar grandes labores, el tiempo no parece haberle dado la razón. Aunque, claro, quizá su rechazo al otro sexo podía deberse, entre otras cosas, a la mala relación que tenía con su madre. En cualquier caso, aunque relegadas por su condición de “sexo débil“, han existido siempre escritoras excelentes que nos han brindado grandes obras.

A la hora de leer un libro no deberíamos fijarnos en si su autor es Él o Ella para devorarlo (da igual que se llame Virginia, Charles, Simone, Herman o Kenzaburo, si te gusta es lo que cuenta) pero aun así no podemos pasar por alto algunas obras imprescindibles y muy actuales, que tratan temas de importancia vital para el crecimiento de un individuo y que, además, han sido escritas por mujeres. La revista ‘Men’s Health‘ (he aquí una ironía) ha recogido obras imprescindibles para mejorar la salud de cualquier lector, sea del género que sea.

1) ‘La amiga estupenda’ de Elena Ferrante

Portada del libro de Elena Ferrante.

Formando parte de lo que será una trilogía, esta novela de la escritoria italiana Elena Ferrante (‘El amor molesto’, ‘Los días del abandono’), inaugura la saga. Relata la relación tempestuosa entre Lila y Nanú a la vez que nos muestra la realidad de un barrio de Nápoles habitado por gente humilde que acata sin rechistar la ley del más fuerte.

Con una serie de HBO en rodaje, la obra ha sido aclamada en todo el mundo, con las actrices Elisa del Genio y Ludovica Nasti en los papeles principales, aunque un total de 9.000 niñas se presentaron al cásting. Un libro con el que cualquiera se puede sentir identificado, aunque nunca haya sido mujer o nunca haya vivido en Nápoles.

2) ‘Americanah’ de Chimamanda Ngozi Adichie

La escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie se ha alzado como una de las voces más potentes de su generación. Sus novelas hablan de colonialismo, pérdida de la identidad o feminismo, de una manera muy personal. En el caso de ‘Americanah’, se publicó en 2013 y cuenta la historia de una joven nigeriana que deja su país de origen por una educación universitaria y una vida más próspera en los Estados Unidos.

Como en su momento hizo Amy Tan con ‘El club de la buena estrella’, esta novela nos abre los ojos ante una realidad que muchos desconocemos, la de aquellos que tienen que salir de la tierra que les vio nacer y crecer y marchar a la tierra prometida, en la que en ocasiones no se sienten cómodos y temen perder sus raíces. Las voces de muchas escritoras africanas como la propia Chimamanda o la ghanesa Yaa Gyasi (‘Volver a casa’) comienzan a oírse, lo cual es síntoma de que las cosas marchan bien.

3) ‘Manhattan Beach’ de Jennifer Egan

Manhattan Beach.

Aunque aún no ha sido traducida al español, ‘Manhattan Beach’ de Jennifer Egan ya ha sido un auténtico éxito en su país de origen. Ha ganado el premio ‘One Book, One New York‘ de la ciudad de Nueva York, en el que los propios ciudadanos seleccionan un solo trabajo que todos quieren leer.

El libro cuenta la historia de Anna Kerrigan, convertida en la primera buceadora en el Brooklyn Navy Yard. Según la crítica: “Hay algo adictivo y sensual, y aparentemente hecho sin esfuerzo, en el estilo de escritura de Egan que hace de Manhattan Beach”. Una lectura de playa recomendable e inteligente para los que no le tengan miedo a la barrera del idioma.

4) ‘Un mal nombre’ de Elena Ferrante

De nuevo Elena Ferrante se alza en esta lista. En este caso con la segunda parte de esa trilogía que comenzó con ‘La amiga estupenda’, anteriormente citada. En esta ocasión Lila, a la que dejábamos en el libro anterior, escoge escalar socialmente al y al final del primer libro la encontrábamos casada con el charcutero del barrio, hijo de un conocido usurero. Nanú, en cambio, se dedica a estudiar. La historia prosigue en este segundo volumen hasta llegar a los años sesenta, y en las primeras páginas de ‘Un mal nombre’ vemos a Nanú abriendo unos cuadernos de notas donde Lila cuenta la verdad de la convivencia con su marido y su tormentosa relación con la mafia de la ciudad.

¿Es un pájaro? ¿Es un avión? Nadie sabe quién se esconde detrás del seudónimo de Elena Ferrante

Lo más interesante de todo es que quién se esconde detrás del seudónimo de Elena Ferrante sigue siendo un auténtico misterio. ¿Es un pájaro, es un avión? Al parecer sería Anita Raja, una italiana hija de madre alemana que escapó del Holocausto, aunque ella y su marido lo han negado fervientemente. ¿Quién sabe? Eso no es un impedimento para que Ferrante siga vendiendo libros alrededor del mundo.

5) ‘Perdida’ de Gillian Flynn

Probablemente conozcas la película de 2014 protagonizada por Rosamund Pike y Ben Affleck. Pues se basa en una novela de 2012 escrita por la autora estadounidense Gillian Flynn. La obra narra la desaparición de la esposa de Nick Dunne y como las sospechas de que se haya cometido un crimen recaen sobre él.

Además de ser una película, también se convirtió en auténtico fenómeno literario así como en un referente del thriller psicológico contemporáneo. Ahí es nada.

6) ‘El dios de las pequeñas cosas’ de Arundhati Roy

El dios de las pequeñas cosas.

Esta novela ha sido comparada con ‘Cien años de soledad’ de Gabriel García Márquez. También con ‘Hijos de la medianoche’ de Salman Rushdie, que a su vez tiene tintes del realismo mágico del colombiano en una retroalimentación circular que no tiene fin. Esta autora, la india Arundhati Roy, es activista y escritora. Ganó el premio Booker por el libro que referimos, que además fue su primera novela.

La historia recorre tres generaciones de una familia de la región de Kerala, en el sur de la India, que se desperdiga por el mundo y se reencuentra en su tierra natal. Una historia que es muchas historias, como si de una matrioshka rusa habláramos. “Todas las grandes cosas del mundo comienzan con algo pequeño”, una inmensa obra que deja poso y hace que se vuelva a ella una y otra vez en la memoria.

7) ‘Una arruga en el tiempo’ de Madeleine L’engle

‘Men’s Health’ decide optar por otro libro que ha inspirado una película. Esta novela está considerada desde hace tiempo un ‘must’ dentro de la literatura infantil y juvenil. Meg Murry, su hermano pequeño Charles Wallace y su madre se reúnen en la cocina para tomar un bocado de medianoche cuando de repente son sorprendidos por la llegada de una insólita visitante.

Ha sido traducida a más de 30 idiomas y aunque hace sesenta años de su publicación, la historia sigue apasionando tanto hoy como cuando fue escrita. Madeleine L’Engle fue una escritora estadounidense nacida en Nueva York en 1918 y fallecida en Litchfield, Connecticut, el 6 de septiembre de 2007. Es una de las más célebres representantes de la novela fantástica, la ciencia ficción y la literatura juvenil del siglo XX.

8) ‘Piel blanca’ de Alexandra Fuller

Si antes hablabamos de referentes africanos como Chimamanda Ngozi Adichie, aquí encontramos la misma historia pero al revés. Fuller nos relata una complicada infancia siendo blanca y viviendo en África. Se trata de la memoria de vida de Alexandra Fuller y su familia en una granja en Rodesia. Después de que la guerra terminase en 1980, los Fuller se mudaron a Malawi, y luego a Zambia. La escritoria habla de su amor por el continente a la vez que relata los problemas de verse “demasiado blanca”, con un tono de piel equivocado.

9) ‘Florida’ de Lauren Groff

Florida.

Desgraciadamente, esta novela tampoco ha sido todavía traducida al español. Se trata de un libro semiautobiográfico, de cuentos cortos, en el que encontramos fuertes personajes femeninos que tienen que enfrentarse a las fuerzas de la naturaleza.

Lauren Groff es una novelista estadounidense. Ha escrito tres novelas y dos colecciones de cuentos. En esta ocasión ofrece en cada una de estas pequeñas piezas un destello de su propia visión de la vida. Sin duda un soplo de aire fresco que era necesario en las nuevas generaciones.

10) ‘Both ways is the only way I want it’ de Maile Meloy

De igual manera, esta obra solo se encuentra actualmente en inglés y, sin embargo, es lectura obligada. Su peculiar nombre es solo comparable a la historia que narra. Dos autoestopistas llamados Bonnie y Clyde (vaya, vaya) son recogidos por una familia en un carretera nevada de Montana. La tensión que sigue es palpable con cada palabra y le proporcionará al lector una ansiedad de la que le será muy difícil escapar. Volverá a por más.

