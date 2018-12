7 superpoderes psicológicos que solo tienen algunas personas

Foto: iStock.

No te hagas el listillo (aunque lo seas)

Las personas inteligentes quieren, por lo general, demostrar que lo son. Señala Ajodeji Awosika en ‘Medium‘ que en el entorno de trabajo no es buena idea sobresalir sobre el resto (cuando tus actos hablan por ti). A nadie le gusta que le corrijan, seamos sinceros, y si al que estás dejando de tonto es tu superior, menos aún.

Podrás ser muy inteligente pero te falta algo fundamental para sobrevivir en este estanque de tiburones que es la vida: la inteligencia social. Siempre es mejor esconder la inteligencia que exagerarla.

Ten criterio

Es difícil no dejarse llevar por una masa enfurecida que porta troncos y estacas porque quiere asaltar algún castillo. Sobre todo en una época en la que ni siquiera comprobamos si la noticia que nos ha llegado en forma de whatsapp es real o inventada. Aun así, si formas tu propio criterio y tu sistema de valores y creencias, serás uno de esos superhéroes a los que nos referíamos. Sabemos que no es fácil, pero ¿qué cosa que valga la pena lo es?

Pasa de lo que digan los demás

Parece imposible, pero hay personas a las que no les importa lo más mínimo lo que los demás piensen de ellas. Un truco, según Awasika, es “pensar sobre lo inconmensurable del espacio”. Decía Hawkins: “Nuestro sol es solo una de las cien mil millones de estrellas que conforman nuestra galaxia, la Vía Láctea. La Vía Láctea es solo una de las muchas galaxias en el grupo local. El grupo local, a su vez, es solo uno de los miles de grupos y cúmulos de galaxias que forman las estructuras más grandes conocidas de nuestro universo”.

Ahora piensa en tu lugar en este infinito universo. ¿Para qué preocuparse por lo que sucederá o lo que pensarán los demás si algún día morirás? Aprende a relativizar las cosas. Los seres humanos son la única especie conocida lo suficientemente arrogante como para posicionarse en el centro del universo.

Sé el dueño y señor de tu mente

Si te culpas de todo y no controlas tus propios pensamientos ¿qué te queda? Decía Marco Aurelio: “Si está bajo tu control, ¿por qué lo haces? Si está bajo el control de otra persona, ¿a quién estás culpando? ¿A los átomos? ¿Los dioses? Estúpido de cualquier manera. No culpes a nadie”.

Solemos dividirnos en dos tipos de personas, los que culpan a los demás de las cosas y los que se culpan a sí mismos. Quizá lo mejor es formar parte de un tercer grupo: los que no tienen ni idea de quién tiene la culpa. A la larga es positivo.

Escucha más. Habla menos

Todos hemos estado atrapados (o hemos protagonizado) una conversación en la que a nadie le importa lo que el que está enfrente tenga que decir. Todos hablan a la vez y nadie está escuchando. Si dejas que otras personas hablen, escúchalos y abandona la necesidad de saltar a la conversación de inmediato. A la gente le encanta hablar. Déjalos.

Mientras hablan, escucha. Si realmente estás atento, te darán toda la información que deseas saber: sus esperanzas, temores, deseos, necesidades, gustos, disgustos. Aunque no parece útil a priori, lo es. Inteligencia social de la que hablábamos antes.

La ambición no lo es todo

Puede ser buena y necesaria, desde luego, pero también engañosa. Cuando comienzas a hacer algo únicamente por ambición, no disfrutarás lo que consigas con ello. Habrá un momento en tu vida en que te des cuenta de que el verdadero éxito se alcanza cuando has disfrutado de lo que has hecho. Si te das cuenta más pronto que tarde, mejor.

No te tomes las cosas muy en serio

O te saldrá una úlcera. Al final todos acabamos bajo tierra, así que quizá hay que saber discernir entre lo que es verdaderamente importante y lo que no. Twitter no es la vida real, así que tampoco tienes que molestarte mientras lees ese micromundo que no representa la realidad. Si tuvieras la oportunidad de recluirte en una cabaña durante unas semanas, lejos del mundanal ruido, con los pájaros cantando cerca de tu oído, te darías cuenta de que las cosas no son perfectas, pero tampoco están tan mal como parecen. No hay que tomarse tan en serio la vida porque no saldrás vivo de ella.

Fuente: elconfidencial.com