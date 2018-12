Acusan al MAS de injerencia en el proceso del concejal Subirana

Ven ‘privilegios’ porque sigue en celdas de la Felcc y no fue trasladado a Palmasola como dictó una jueza; la esposa niega beneficios.

Pese a que hace más de una semana una jueza dictó la detención preventiva en Palmasola, el concejal de La Guardia Fernando Subirana se mantiene recluido en la carceleta de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Este hecho es una muestra de los ‘privilegios’ que goza la autoridad, según el presidente del Concejo de La Guardia, Ronald Figueroa, ya que en otros casos los detenidos son trasladados de manera inmediata. Sin embargo, la esposa del concejal Subirana, Cinthia Rivero, que corroboró esta situación, señaló que la demora en el traslado no es beneficiosa; al contrario, expone a Subirana a interrogatorios constantes, de hasta tres veces al día, a la vez de ‘violencia sicológica’. “Desde las cinco de la mañana le piden nombres, datos, cosas que no sabe; qué pretenden, quieren hacerlo hablar a palos, o con amenazas, porque le hablan de su familia”, dijo Rivero.

Sin embargo, para el concejal Figueroa, de Voces, la permanencia de Subirana en la Felcc trae beneficios, ya que puede recibir visitas con mayor facilidad y mejor comida. Recordó casos como el de la directora de Cultura de la Alcaldía de Santa Cruz, que por una denuncia de estafa agravada fue enviada a Palmasola. Figueroa manifestó, en su momento, que su colega concejal perteneció a Los Azules de La Guardia, un grupo de jóvenes afines al MAS que en 2012 desestabilizaron la gestión del alcalde Jorge ‘Chichino’ Morales. Por su parte, el activista Edson David Antelo, que recibió junto a Subirana el fallo de la reclusión preventiva en Palmasola, fue trasladado ayer al penal, confirmó el abogado Roger ‘Chiqui

Martínez, para quien la diferencia en el trato se debe a un retraso en trámites burocráticos. Martínez coincide con otras voces con relación a la ‘injerencia política’ que viene desde el Gobierno, pero esto ante la negativa de la justicia de otorgarles un juicio abreviado. “Sabemos que por política no se autorizó el juicio abreviado a Subirana y Antelo; lo negaron sin lógica legal”, dijo. Consultado, el viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga, explicó que no se dio el juicio abreviado a Subirana, debido a que no colabora y se abstiene de hablar. Aseguró que el Gobierno y la justicia tratan la investigación con objetividad, y dijo que desconoce sobre los interrogatorios. EL DEBER intentó comunicarse con el director de la Felcc, Gonzalo Medina, pero no atendió las llamadas. Ayer, en conferencia de prensa, el director de la Felcc, presentó al activista Julio César Saucedo Algarañaz, cuya audiencia cautelar está programada para hoy a las 8:30 en el Palacio de Justicia. Saucedo es acusado de ser uno de los vándalos en iniciar el fuego en el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz e Impuestos Internos. Según las imágenes que presenta Medina, el activista prende fuego provisto de encendedor, gasolina y papeles. Luego agarra la rama de una palmera, también rociada con gasolina y lanza un petardo.

Puede ser un delito

Para el exfiscal Joadel Bravo, la demora en el traslado de Subirana puede ser considerado un incumplimiento legal, de acuerdo al Código Penal. Bravo cita el artículo 160, que lo tipifica como desobediencia a la autoridad, y el artículo 154, que lo tipifica como incumplimiento de deberes. “Lo normal es que se cumpla la orden al día siguiente”, afirmó el exfiscal.

Fuente: El Deber