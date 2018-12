Arias afirma que quiere quedarse en Bolívar

Vamos a ser claros. Aunque duela la verdad, Beñat se fue de Bolivia porque no aguantaba la corrupción y los partidos que Le robaban. Me dijo que ya no toleraba ser parte de esto. Arias se ira porque dice que este fútbol está estancado por la corrupción. DOS GRANDES TÉCNICOS https://t.co/J5uKOzKvgt

— MarceloClaure (@marceloclaure) 4 de diciembre de 2018