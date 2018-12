Cardenal: No estoy de acuerdo que uno no más gobierne

“Pensemos un poco en el reino de Dios y en el mensaje del Señor, no solamente en las cosas de este mundo, donde nos viene la ambición del poder”, remarcó el cardenal Ticona.

Evo Morales y el cardenal Ticona en una pasada visita a Ciudad del Vaticano. Foto de archivo: ABI.La Paz, 8 de diciembre (ANF).- En medio de la polarización en Bolivia por la nueva repostulación de Evo Morales a la presidencia, el cardenal Toribio Ticona ratificó que el Jefe de Estado es su amigo, pero está en desacuerdo que solamente una persona gobierne el país.

“De lo que yo vivía y he vivido con la gente pobre, está mejor (Bolivia). A pesar de que no soy del partido de Evo, sino es mi amigo, veo que está bien, pero ahora que estamos peleando, puede ser también para un atraso o una ruina, porque al final tampoco estoy de acuerdo que uno no más gobierne”, dijo Ticona.

Sin embargo, también sugirió a los políticos prepararse “seriamente” para gobernar y no como en el pasado sólo con el sentido de aprovechamiento de cargos o por el dinero.

Tienen que prepararse para gobernar “como un servicio, puesto que Jesús ha dicho: yo he venido, no para que me sirvan, sino para servirles; por eso (por ejemplo) ser cardenal es un servicio, ser cardenal es un honor, no es un poder”, remarcó en una entrevista con el programa “No Mentirás”.

El 21 de febrero de 2016 se realizó un referendo nacional y la mayoría de los bolivianos votó en contra de una nueva postulación de Morales.

Pese a ese resultado, el oficialismo decidió buscar otra alternativa y mediante un recurso judicial, presentado ante el TCP, logró que se viabilice la repostulación sin límites de Morales.

Este hecho generó una ola de críticas y la articulación de plataformas ciudadanas en todo el territorio nacional, en demanda de respeto al voto del 21F.

El TSE recordó de manera insistente que la consulta ciudadana de 2016 tiene carácter vinculante, pero este mismo órgano, que administró el referendo, sorprendió al país la noche del pasado martes al emitir una polémica resolución que habilitó Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera para las elecciones de 2019.

La decisión del TSE desató nuevamente la molestia de las plataformas ciudadanas, políticos y otros sectores que piden el respeto al voto y el jueves, al cierre de un paro cívico, se desató la violencia en inmediaciones del edificio del Tribunal Electoral en La Paz, donde los manifestantes intentaron tomar esta institución.

El Cardenal llamó a los bolivianos a actuar como “hombres de fe y vivir verdaderamente el mandamiento del Señor, que no ha dicho enojense en vida (o actúen con) violencia”.

El Señor lo que ha dicho es “ámense los unos a los otros como yo les he amado (…) no devolvamos el mal por el mal, pensemos un poco en el reino de Dios y en el mensaje del Señor, no solamente en las cosas de este mundo, donde nos viene la ambición del poder”, apuntó.

/ELCA/

Fuente: ANF