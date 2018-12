Conectados con María del Carmen Montenegro

Programa. La comunicadora tiene su programa empresarial y cuenta cómo logró crear su propio negocio.

El día que debutó en una revista informativa, su padre falleció. “Era su sueño verme presentar noticias”, cuenta María del Carmen Montenegro, presentadora de televisión, productora y ahora dueña y señora de su proyecto televisivo en el que hace gala de su nombre “Conéctate con María del Carmen Montenegro” que se transmite por Facetas Tv y las redes sociales. La encantadora rubia tiene años de experiencia en los medios de comunicación, además ha trabajado como vocera de conciertos de grandes artistas, entre ellos Alejandro Sanz, Shakira, Luis Miguel, Ricardo Arjona y Marco Antonio Solís.

Un ascenso brillante. Desde niña tenía una pasión, los medios de comunicación, aunque su familia no estaba de acuerdo siempre recibió el apoyo de su mamá. “Inicié siendo vocera de conciertos, el primero que hice fue el del grupo brasilero Raza Negra, de forma paralela estudiaba comunicación social en la Udabol”, recuerda. Posterior a ello trabajó por cuatro años aproximadamente en la productora GF Group y fue parte de conciertos emblemáticos en la capital cruceña. “Gracias a ser vocera de los conciertos recibí invitaciones para estar en la radio y la televisión; estuve trabajando en Solo Noticias, Megavisión, Sitel, Bolivia Tv, Activa Tv y gracias a Dios hace un año me encuentro trabajando en un proyecto propio en Facetas Televisión y las redes sociales”, cuenta.

No puede con su carácter. Cuando empezó con su propio proyecto televisivo fracasó, pero eso no era ni señal de rendirse. “Este mundo es bien competitivo. Pero la clave de todo es trabajar con pasión y el corazón”, aclara. Al poco tiempo conoció a su esposo, Darío Céspedes, con quien desde hace dos años asumieron el reto, que en principio era departamental pero recientemente ya han firmado contrato para viajar a cubrir a otras ciudades del país. “El éxito de una persona viene cargado de mucho sacrificio”, destaca y no cabe duda que su objetivo de concretar una empresa que se encargue del manejo integral y posicionamiento de marcas, empresas, BTL y editoriales se logrará gracias a su tenacidad, pasión y carácter.

30 Años

Tiene la profesional en comunicación.

Fuente: eldia.com.bo