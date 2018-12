Controversias y secretos jamás revelados de “El Mago de Oz” a 80 años de su filmación

“En los últimos años de su vida, a Judy le gustaba bromear”, explicó Stillman. “Le encantaba relatar una buena historia. Ella era una persona muy graciosa y jamás encontramos nada que demostrara que entre ella y los enanos existía otra cosa que no fuera respeto mutuo”. Stillman agregó que hubiera sido casi imposible que algo inapropiado ocurriera ya que Garland estaba siempre acompañada de su madre. “No creo que ellos hayan tenido la audacia de pellizcarle el trasero o meter sus manos debajo de su vestido“, aseguró. “Es incomprensible”. Stillman agregó que la mayoría de los Munchkin no eran actores profesionales por lo que querían demostrar su mejor comportamiento. Eso no significaba que no se divertían después de las grabaciones. “Tomaban y salían de fiesta”, aseguró el experto. “Pero en aquella época todos tomaban y fumaban”.