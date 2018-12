Diputado Flores: Las bases de la COB presionarán para que retorne al proceso de cambio

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Franklin Flores, afirmó el viernes que las bases de la Central Obrera Boliviana (COB) presionarán para que la entidad matriz de los trabajadores bolivianos retorne al proceso de cambio.

“La construcción de este proceso de cambio histórico es de todos, ningún trabajador puede estar al margen de la construcción de nuevas políticas implementadas por el Gobierno, estoy seguro que las bases y todos los afiliados de la COB hará que los dirigentes tomen razón y sean parte de los debates de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) y el retorno será un hecho”, afirmó en un contacto con los periodistas.

De esa manera, Flores se refirió a la decisión del ampliado de la COB de rechazar las modalidades para el pago del segundo aguinaldo y no asistir a las reuniones de la Conalcam.

Recordó que 97% de los trabajadores recibirá el doble aguinaldo y sólo 3% no percibirá ese beneficio.

“Estoy seguro que del congreso venidero de la COB será más al contrario, ratificar las políticas adoptadas por nuestro Gobierno, entonces más allá de esto creo que no debería generar más debate al respecto”, sustentó Flores.

Por su parte, el presidente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), que forma parte de la Conalcam, Max Mendoza, dijo que si se apoyará alguna candidatura debe ser por temas estructurales y no por temas individuales.

“Si la gran mayoría del país recibe doble aguinaldo nosotros como dirigencia nacional creemos que la misión se está cumpliendo, no podemos ser egoístas, nosotros no tenemos sueldo ni aguinaldo y no por eso podemos oponernos a que el resto no lo reciba”, puntualizó.

Fuente: Cadena A, ABI