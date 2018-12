Dos alternativas a Google Maps

Google Maps se ha convertido, sin duda, en uno de los mejores servicios de mapas que podemos usar los usuarios, pero también es cierto que no se encuentra solo, habiendo otras opciones que también podemos considerar, incluyendo a estas dos que os vamos a presentar a continuación:

Qwant Maps



A diferencia de otros motores de búsquedas de origen europeo, como Mojeek, Swisscows y Unbubble, Qwant, el motor de búsquedas europeo de origen francés, presentó a principios del pasado verano un ambicioso plan para lanzar una serie de servicios con los que rivalizar a los de las principales compañías tecnológicas, especialmente a los de Google.



Para ello ha ido ampliando sus instalaciones y aumentando su plantilla, que seguirá creciendo a lo largo de este próximo año 2019.

Entre esos servicios que pretende lanzar se encuentra su propio servicio de correo electrónico, Qwant Mail, que será lo próximo en lanzar; su propio servicio de pagos electrónicos, Qwant Pay; e incluso su propio servicio de información médica, Qwant Med, entre otros.

Se da la circunstancia de que en Francia ya hay un servicio de correo electrónico respetuoso con la privacidad de los usuarios llamado Net-C, que también ofrece una variedad de servicios complementarios, incluyendo disco duro virtual, agenda de contactos, lector rss, y también la posibilidad de hacer búsquedas en la web con el motor de Qwant.

Además, entre los servicios que Qwant ha planificado para su lanzamiento se encuentra su propio servicio de Mapas, Qwant Maps, el cual acaba de ser lanzado a principios de este mes de diciembre en fase alfa, después de año y medio de desarrollo, habiéndose mostrado los primeros prototipos de este servicio a principios de verano, viniendo ahora después de los lanzamientos de Qwant Music y Qwant Junior (motor de búsquedas específico para jóvenes de entre 6 y 12 años).

No hay que olvidar que Qwant pretende ofrecer servicios en la web respetuosos con la privacidad de los usuarios y apostando por el código abierto, por lo que no sólo respeta la privacidad como principio básico sino además está abierta a la colaboración de la comunidad de diferentes formas, mediante código, traducción del servicio, aportaciones de datos, etc, que será esencial para las mejoras de Qwant Maps, entre otros servicios suyos.

Actualmente, Qwant Maps ofrece funcionalidades básicas de geolocalización, aunque a lo largo del tiempo, además de mejorar sus funcionalidades, también se espera que pueda ofrecer más tipos de informaciones en su servicio a través de una serie de acuerdos a los que se irá llegando en el tiempo.

Lógicamente, el propio servicio sabe que no podrá llegar a los mismos niveles que Google Maps, el precio a pagar por respetar la privacidad, pero al menos tratará de acercarse lo máximo posible.

Resaltar que Qwant Maps utiliza datos y mapas de OpenStreetMap, donde de hecho un miembro de la junta directiva de OpenStreetMap es además gerente de este proyecto.

Sin duda, un proyecto a seguir de cerca, disponible por el momento vía web.

OsmAnd



Esta opción, rival a Maps.Me, también es interesante tenerla en consideración, ya que se trata de ser una aplicación de mapas y navegación de código abierto para dispositivos móviles, nutriéndose de OpenStreetView y la Wikipedia, tratando de ser lo más confiable posible.

La propia aplicación cuenta con una gran variedad de funciones para navegación, para la visualización de mapas, incluyendo además características de seguridad y características para bicicletas y peatones.

Señalar que en su versión gratuita, no se tendrá acceso a los Puntos de Interés reflejados en la Wikipedia, y que se limita la descarga de archivos de mapas a 7, límites que no están disponibles en su versión de pago, OsmAnd+.

La aplicación también admite la financiación de funciones específicas y donaciones. Además, ofrece su mayor cobertura y de calidad para Europa Occidental, aunque también ofrece buena cobertura a otras zonas como Europa del Este, Rusia, América del Norte, entre otros.

Los usuarios podrán descargar OsmAnd en Google Play Store, App Store de Amazon y App Store de Apple.

Fuente: wwwhatsnew.com