Douglas Ferrufino: “Me ofrecieron 100 dólares por córner”

El zaguero de Real Potosí Douglas Ferrufino dijo que existen las apuestas ilegales al revelar que rechazó una propuesta para que influya en las jugadas de un partido ante Guabirá. Lo tentaron el 15 de abril.

Una prueba más de que en Bolivia las apuestas ilegales son una realidad se dio ayer. Aunque con un poco de temor, pues dijo no querer meterse en problemas, Douglas Ferrufino, zaguero central de Real Potosí, reveló que en el anterior torneo le ofrecieron pagarle por córner, propuesta que no aceptó y de la que terminó informando a todos sus compañeros. “Me ofrecieron $us 100 por córner. Me pidieron que haga siete en un encuentro ante Guabirá. Mi respuesta fue no”, sostuvo.

Ferrufino relató que lo contactaron vía WhatsApp, la mañana del 15 de abril de este año, en la previa del partido del ‘lila’ frente a Guabirá, en la Villa Imperial, por la primera fase del torneo Apertura. En esa ocasión, primero el defensor pensó que se trataba de una broma, pero luego se dio cuenta de que todo iba en serio. Ahí se asustó primero, para luego responder que no podía aceptar la propuesta.

“El próximo paso que di fue comunicarle a los capitanes del equipo de lo que había sucedido”, afirmó el hijo del técnico de Aurora, Marcos Ferrufino. Los que lucían el cintillo lila en ese momento eran Darwin Peña y Limbert Méndez. También Douglas, de 26 años, le terminó contando a todos sus compañeros del tema, pues no quería que nadie dude de su honorabilidad.

El partido se llevó a cabo y Real Potosí venció a los azucareros por 2-1, con goles de Germán Sosa y Darwin Peña. Para el visitante descontó Jorge Pizarro. Luego del encuentro, Ferrufino por precaución decidió guardar los mensajes que había recibido, aunque luego los borró. El jugador se animó a hablar ayer luego de que algunos de sus compañeros de forma anónima afirmaran que en el plantel había un jugador al que le llegó una propuesta y que terminó rechazando.

Antes de terminar la entrevista, Douglas afirmó: “Solo espero no tener problemas, pero esto es un hecho que me sucedió cuando Real Potosí se jugaba una Copa Sudamericana”. Agregó que “duele que estén hablando de partidos arreglados, y peor aún si pruebas”. El jugador forma parte de un equipo al que le deben cuatro meses de sueldo y cuyos jugadores vienen sufriendo, pues muchas veces les falta dinero hasta para alimentarse. El central, que debutó en 2011 en el profesionalismo, nunca vivió esta situación en sus anteriores equipos: San José, Nacional Potosí y Ciclón.

Fiscalía no actuará de oficio

Mirael Salguero, fiscal departamental de distrito, indicó que el Ministerio Público no actuará de oficio, pues considera que no hay suficientes elementos para investigar. “Si alguien denuncia con hechos más concretos, sí vamos a actuar”, dijo la autoridad, que la pasada semana había afirmado que el tema estaba en la unidad de análisis. De esta manera, Salguero deja en claro que necesitan que alguien haga una denuncia y que dé nombres para que ellos investiguen si los amaños de partidos se están dando en el país.

Pedro Chávez se retracta y pide disculpas a Real Potosí

La polvareda que había levantado el volante central de Guabirá Pedro Chávez al acusar de amaños de partidos a Real Potosí se transformó en una disculpa pública. “Me retracto de la acusaciones en contra de los futbolistas del club Real Potosí con referencia a que estuvieran relacionados con el amaño de partidos para apuestas deportivas y pido disculpas”, dice una parte del comunicado que presentó el jugador ayer por la tarde en las oficinas de Fabol.

Chávez había afirmado tras el empate ante los lilas: “Las apuestas deportivas son el negocio de Real Potosí. Ellos no cobran hace cuatro o cinco meses, y se juegan la vida en los encuentros”.

Por la mañana, el secretario general de Fabol, David Paniagua, había dejado abierta la posibilidad de que se retracte Chávez, pues no contaban con pruebas para sustentar sus afirmaciones polémicas.

Fuente: diez.bo