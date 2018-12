El Chaqueño Palavecino tuvo una repudiable actitud machista durante una entrevista

El cantante se desubicó al aire durante una nota con el Canal 10 de Córdoba. La periodista afectada realizó un contundente descargo en las redes sociales.

El Chaqueño Palavecino (58) se desubicó al aire y provocó un incómodo momento al hacer un comentario machista en Canal 10 de Córdoba. Fue mientras era entrevistado por la cronista Ivana Freitag, en un móvil desde la Plaza de la Música.

El repudiable episodio se dio el martes, pero se viralizó este fin de semana en las redes sociales. Comenzó de la siguiente manera: Guadalupe Zamar, la conductora del programa, le dijo a su compañera “Qué bien acompañada estás, Ivana”. Ella asintió y agregó: “¿Conocés éste sombrero?”, en referencia al característico atuendo que usa el cantante salteño.

En ese momento, en pantalla se lo veía al cantante folclórico mirándola de atrás y tocándole la espalda a la cronista que, entre risas nerviosas, atinó a decir: “Me estaba mirando el tatuaje que tengo en la espalda”.

La periodista le acercó el micrófono al Chaqueño y él describió desubicadamente el tattoo: “Dice no hay camas que no he recorrido”. Ivana, entonces, enseguida aclaró: “No, por favor. No dice eso”, y el cantante se justificó diciendo que tenía problemas de vista.

Después de la nota, la notero decidió hacer un descargo en redes sociales, expresando su rechazo al cantante y relatando el desagradable momento que tuvo que soportar.

Primero decidió explicar por qué tardó algunos días en escribir la carta: “Si en estos días me mantuve en silencio fue porque siento una profunda pena, tristeza, angustia por haber sido víctima de dichos sexistas y machistas por parte de un entrevistado, una acción que repudio desde lo más profundo de mi corazón y mi ser”.

Muchos se preguntaron por qué la cronista no le puso los puntos en vivo al cantante. Sobre eso, explicó: “Mi valor fue seguir adelante con la entrevista que estaba realizando en vivo, tratando de esquivar la situación para evitar la violencia verbal o la tensión que se podría haber generado trabajando en ese momento”.

Además, indicó que la televisión en vivo no tiene margen de error y que los nervios pueden traicionar. “En esta cultura patriarcal machista en la que nos movemos no posibilitan respuestas claras para poner límites sin ser bruscos. Parece que la educación o la amabilidad se confunden“, agregó..

Algo que Ivana destacó fue el repudio masivo a este hecho y criticó la actitud del cantante: “En medio de mi aturdimiento por la repercusión de este hecho quiero celebrar y aprobar que la gente fue la responsable de repudiar la acción desubicada de un hombre que, como otros tantos, aún no se adaptan a estos tiempos que corren de lucha femenina por la igualdad de condiciones”.

“Deseo que este hecho ayude o por lo menos sea de gran aporte para que entre todos reaccionemos y digamos ‘basta'”, pidió la periodista cordobesa. Y cerró con una expresión de deseo: “Entre todos vamos hacer una sociedad más justa, con derechos igualitarios. Vamos a decir ‘BASTA’ al machismo, nos merecemos ser respetadas”.

LA CARTA COMPLETA

Hoy tomo la palabra.

Si en estos días me mantuve en silencio fue porque siento una profunda pena, tristeza, angustia por haber sido víctima de dichos sexistas y machistas por parte de un entrevistado, una acción que repudio desde lo más profundo de mi corazón y mi ser.

Quiero decir que mi valor fue seguir adelante con la entrevista que estaba realizando en vivo, tratando de esquivar la situación para evitar la violencia verbal o la tensión que se podría haber generado trabajando en ese momento.

Los móviles en vivo no tienen margen de error. Los nervios muchas veces nos traicionan y en esta cultura patriarcal machista en la que nos movemos no posibilitan respuestas claras para poner límites sin ser bruscos. Parece que la educación o la amabilidad se confunden.

Si hay algo que aprendí en esta carrera de periodista es que no somos los protagonistas de las entrevistas, los protagonistas son los entrevistados y/o su acción o mensaje.

Es la sociedad la encargada de hacer la crítica y poner en tela de juicio las acciones.

En medio de mi aturdimiento por la repercusión de este hecho quiero celebrar y aprobar que la gente fue la responsable de repudiar la acción desubicada de un hombre que, como otros tantos, aún no se adaptan a estos tiempos que corren de lucha femenina por la igualdad de condiciones.

Deseo que este hecho ayude o por lo menos sea de gran aporte para que entre todos reaccionemos y digamos “basta”.

Sólo me queda decir gracias infinitas por todo el apoyo y la contención recibida.

Entre todos vamos hacer una sociedad más justa, con derechos igualitarios.

Vamos a decir “BASTA” al machismo, nos merecemos ser respetadas.

