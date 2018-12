El deseo que pidió a Papá Noel un niño con el rostro quemado: “solo quiero ser normal”

“¡Hola Papá Noel! Me quemé cuando era un niño. Perdí la cara en el fuego y desde entonces tengo que esconderme de las personas porque les asusto. Me tengo miedo a mí mismo cuando me miro en el espejo. No tengo nariz, orejas o cabello. Mi mamá dice que no iré a la escuela. A menudo me duele, pero no lloro. Mi madre sí. Papá Noel, dame una cara nueva por favor y nunca lloraré en mi vida a partir de ese momento. Solo quiero ser como otros niños”.