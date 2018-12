El Titanic del Presidente

Carlos Federico Valverde Bravo

Lo único bueno que a estas alturas puedo ver en Evo Morales, es que no sabedisimular su rabia y molestia con relación a las cosas que le molestan, lohieren, lo descolocan; el jueves, día del paro nacional, sus aduladoresdecidieron que debía irse al único lugardel país donde nadie le recuerda que Bolivia dijo NO, es decir, al trópicocochabambino. Ellos saben que entre cocales y adoradores hay un lugar apto paraque Morales pueda sentirse bien y ahí lo llevan.

El asunto es fácil, ahí el hombre se puede regodear hablando y diciendo lo que quiera ante un par de millares de personas que apenas lo aplauden (eso mostraron las imágenes) pero por lo menos no le llevan la contra: ganancia y punto alto para los “especialistas en calmar al animal político” que Morales lleva adentro; a la bestia a la que hay que cebarla y adormecerla con aplausos y algunos vivas…

A estas alturas, los “laderos de Morales”, saben qué lo calma y han tomado del realismo mágico, la fórmula para adular y mantener al autócrata en la nube en la que han logrado estacionarlo, nube que está llena de calles y marchas en su favor, en lugares y espacios preparados con anticipación, para que el “líder” vea, recuerde y sepa cuánto lo quieren; el problema es que, lo que dice allá, se lo puede conocer en el país, entonces, el resto de la ciudadanía (esos que le recuerdan que Bolivia dijo NO) se entera y burla de sus discursos y ese es un tema que sus adulones no pueden evitar.

La boba y simplona calificación de las plataformas, figuras fundamentales del paro como: “alfombras de la derecha” y su oferta de “armar seminarios para enseñarles cómo marchar”, son la muestra más patética del momento que vive Morales y la constatación de que al Presidente le destroza el ánimo lo que hacen esas personas en calles, avenidas y caminos del país y, muy propio de su carácter, sale a atacar y a advertir que “hay que estar preparados, habrá cualquier amedrentamiento, cualquier mensaje de intimidación al pueblo para que Evo no sea ratificado”… y uno se pregunta… ¿“de dónde salió este”, que cree que las llamadas primarias son una especie de “Referéndum Revocatorio”, en las que se va a ratificar a alguien?

Morales es muy básico y como tal, no sabe disimular sus odios, molestias, alegrías o tristezas (lloramos cuando perdimos el referendo, dijo alguna vez)… no importa si sus discursos cada vez son más pintorescos o patéticos, a él hay que darle el lugar donde sus frustraciones se cambien y eso es con aplausos de los que siempre lo aplaudieron; convencerse entre convencidos, dice la sentencia popular y ahí va… “matando canallas” (Silvio Rodríguez, La Canción del elegido) de manera simbólica, tratando se exorcizar el muy mal momento del país y en el que él mismo se encuentra.

Morales puede hacer cuanto discurso quiera; Romero puede darse el trabajo de intentar minimizar la contundencia del paro; es normal… pero jamás van a poder convencer a la gente que sabe lo que pasó el jueves 6 de diciembre que no pasó lo que ellos vivieron y vivieron; no interesa, por tanto lo que diga la propaganda del poder. Estamos ganando decía Hitler y tenía a los aliados en las puertas de su bunker, donde se suicidó pegándose en tiro en la cabeza; Morales no va a hacer lo mismo… Morales va a suicidarse políticamente con sus desaciertos; intento de re-elección incluida pero sabe que deberá morir en ese intento.

En lo que importa, en las responsabilidades del Presidente, a lo mejor nisiquiera sabe que el panorama es peor que con los paros; caen las Reservas,pero no sólo eso, el país está cayendo; no hay gas para vender; y si lohubiera, Brasil y Argentina también tienen y mucho más que nosotros y vamos avender tan poco que la economía se va a contraer; la corrupción y crisisinstitucional/Estatal son muestras de que esto no va a terminar bien, pero ahíestá él… como el director de la orquesta del Titanic… dirigiendo el suicidio(ellos no buscaron cómo salvarse), haciendo tozudamente lo único que, creían,que sabían hacer.

