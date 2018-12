Escándalo y separación: Rocío Oliva echó a Diego Maradona de su casa

La rubia, quien tendría una nueva pareja, no quiere saber nada con el ex futbolista. Hasta le pidió que abandone el hogar que él mismo le regaló a su familia.



Diego Maradona y Rocío Oliva, la relación entre ellos está rota. (MovilPress. Archivo).

La relación de Rocío Oliva y Diego Armando Maradona está rota. Así lo anunció el periodista Lío Pecoraro, quien confirmó que el compromiso que ambos tenían es cosa del pasado.

“Escándalo entre Diego Maradona y Oliva. El ex futbolista fue echado de la casa que le regaló a Rocío en Bella Vista. El ex Diez no se quiere ir. La relación de ellos está terminada Rompieron el compromiso. No va más!”, anunció Pecoraro en Todas las tardes (El Nueve, lunes a viernes a las 16).

16:00 hs#RocíoOliva echó a #DiegoMaradona de su casa de Bella Vista y el ex10 no se quiere ir.

La relación de ellos está terminada.

Rompieron el compromiso.

No va más! pic.twitter.com/4CDJIaAS1w — LÍOPECORARO (@liopecoraro) 10 de diciembre de 2018

Fuente: www.clarin.com