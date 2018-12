Evo acusa a los obispos de traicionar a Jesús e inclinarse hacia los poderosos y la derecha

Jesús es el primer socialista del planeta”, remarcó el Presidente.

Evo Morales. Foto de archivo: ABI.La Paz, 8 de diciembre (ANF).- El presidente Evo Morales volvió a arremeter contra los obispos de la Iglesia Católica en Bolivia y esta vez los acusó de traicionar a Jesús para inclinarse hacia los poderosos y los políticos de la derecha.

“No faltan algunos pocos obispos, de la jerarquía eclesiástica, que se inclinan hacia los poderosos, hacia la derecha, traicionando a Jesús, (pero) Jesús es el primer socialista del planeta”, manifestó Morales, en el acto de graduación de los bachilleres de una unidad educativa de Villa Tunari.

Agregó que los obispos, al asumir esta actitud, incluso abandonaron el cristianismo, que significa ante todo solidaridad y complementariedad.

“Pero no importa, habrán siempre esos pequeños grupos de la Iglesia Católica, que no olvidan los tiempos de inquisición (pese a que) ese tiempo ha terminado (…) y no es sólo en Bolivia, sino en todo el mundo”, sostuvo.

Morales no es la primera vez que cuestiona a los obispos y otros representantes de la Iglesia Católica, porque frente a la coyuntura política y social del país, los religiosos siempre mostraron una postura clara.

Es así que en los últimos meses, de manera insistente, demandaron el respeto al resultado del referendo del 21 de febrero de 2016, que negó una nueva postulación de Morales a la presidencia y pese a ese resultado, el oficialismo consiguió que sea habilitado para las elecciones de 2019.

“La posición de la Conferencia Episcopal Boliviana es que hay que respetar ese referendo. Como ha dicho el monseñor Jesús Juárez (arzobispo de Sucre) y como lo han dicho muchos obispos, hay que respetar ese referendo que se hizo en nuestro país”, ratificó el secretario general adjunto de la CEB, padre José Fuentes, el pasado mes de noviembre.

