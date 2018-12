Fieles inician la romería al santuario de Cotoca

Muchos partieron a primeras horas del día aprovechando la frescura de la mañana. La comuna cotoqueña prevé la presencia de 700.000 visitantes.

Como sucede año tras año, cientos de miles de fieles inician hoy la peregrinación hacia el santuario de la Mamita de Cotoca como muestra de devoción.

“Son tres años que participo de la caminata y seguiré firme en esta promesa, yo hago esta caminata, este esfuerzo con fe, devoción porque la Mamita de Cotoca sanó a mi madre, hizo que ella caminara, le había dado una embolia y con la familia le pedimos a ella y nos concedió, por eso cumpliremos los 5 años que prometimos y con mucho compromiso seguiremos participando”, relató Martha Carvallo.

Rebeca Pinto destacó la fe con la que acuden muchos devotos, afirmando que la Mamita de Cotoca es milagrosa. “Son muchos los que vienen a esta caminata porque han comprobado en carne propia los milagros de la virgencita de Cotoca. Son muchos los testimonios que aseguran haber recibido algún milagro y eso da esperanzas, por eso cada vez son más quienes visitan el santuario”.

Familias enteras caminan para agradecer los favores recibidos de la Virgen.

Para esta caminata, una de las vías de la carretera se hará peatonal, a partir de las 17:00, pero desde antes los devotos avanzan en ambos lados del camino, esquivando el tráfico vehicular.

Efectivos policiales en motocicletas y vehículos se desplazarán para vigilar el paso de los peregrinos. De la misma manera, las diferentes reparticiones del municipio capitalino movilizarán personal para controlar a todos los locales para que no expendan bebidas alcohólicas, porque desde las 17:00 de ayer hasta este mediodía rige la ley seca.

La Alcaldía también movilizará al personal para hacer cumplir esta prohibición, además vigilará que los comerciantes no ocupen espacios no autorizados. No es permitido armar camping en la plaza principal de Cotoca.

El encargado de Seguridad del Municipio indicó que para la gente que desee quedarse a descansar hasta el otro día, se ha habilitado el coliseo municipal.

Tránsito de la Policía informó que desde las 17:00 se procederá al cierre del carril que va desde Santa Cruz. Esto para permitir que los feligreses puedan circular sin peligro.

También habrá presencia de uniformados y de la gendarmería para evitar el consumo de bebidas alcohólicas en el trayecto y en los alrededores de la plaza central del municipio vecino.

COMERCIO EN LA PEREGRINACIÓN

Como es habitual, en esta fecha los vendedores aprovechan la masiva peregrinación para ofertar una variedad de comidas, refrescos, dulces y diferentes mercaderías, principalmente chinelas, que por la ocasión llegan a costar desde Bs 5, ya que muchos suelen tener problemas con sus calzados.

Las aceras aledañas se llenan de puestos, donde se puede degustar platos y masitas típicas que preparan los cotoqueños.

El cierre de la ruta será a las 17:00 de hoy hasta las 06:00 del sábado.

Se ha dispuesto que 1.400 policías controlen las vías para impedir el tránsito de automóviles en la ruta y garanticen la seguridad de los fieles.