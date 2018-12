Horóscopo de Josie: ¿Qué dice tu signo para el martes 25 de diciembre de 2018?

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Difícil momento sentimental, tu orgullo no te permite aceptar que te haz equivocado. Hoy buscarás a personas que te puedan apoyar con tu proyecto. Número de éxito, 20.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Tienes carisma pero no lo estás explotando para llegar a la persona que te interesa. Laboralmente lograras el éxito en todo lo que te propongas, incluso en asuntos difíciles. Número de éxito, 1.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Tratar de ser el centro de atención del ser amado te traerá dificultades, cambia de actitud. Tu problema es gastar sin planificar, hoy empezarás a ordenar tu economía. Número de éxito, 21.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Recibirás noticias gratas que consolidarán tu vida sentimental, estarás feliz. Día laboral positivo, terminará la racha de respuestas negativas y de estancamiento. Número de éxito, 2.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Hoy tendrás que apelar a la prudencia para superar desacuerdos con el ser amado. Tus jefes te harán una propuesta laboral, si controlas tu vehemencia las cosas te irán muy bien. Número de éxito, 13.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: La conducta abiertamente provocativa de la persona que te atrae te decepcionará. Con firmeza lograrás que personas que perjudican tu trabajo asuman su responsabilidad. Número de éxito, 11.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Empiezas a acostumbrarte a que esa persona ya no esté a tu lado, el pasado quedara atrás. Las cosas no están saliendo como esperas, pero no te desanimes, sigue adelante. Número de éxito, 14.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Día tranquilo en el amor, nada alterará tu bienestar, la comunicación alejará las dudas. Laboralmente te sentirás renovado, empezarás a trabajar en tus nuevas ideas. Número de éxito, 3.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Habrá buena comunicación con alguien por quien sientes un especial afecto. Los obstáculo que te impedían concretar tus planes desaparecen, surgirán oportunidades. Número de éxito, 8.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Las novedades que esperas a nivel sentimental no se darán hoy, paciencia. Aunque tus ideas son buenas no contarás con la aprobación de quienes toman las decisiones, cálmate. Número de éxito, 13.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Te reencontrarás con alguien que no veías, sus demostraciones de afecto te inquietarán. Laboralmente tus planes se encaminan hacia tus objetivos, todo te ira muy bien. Número de éxito, 15.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Día complicado en el amor, te sentirás inseguro, posterga cualquier decisión. Estarás idealista y plantearás objetivos poco viables, hoy no aportarás ideas pero sí tu colaboración. Número de éxito, 6.

