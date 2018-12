Juegos diabólicos, un asesino en serie convierte un parque de atracciones en su patio de recreo

Estreno en Bolivia este 6 de diciembre

Juegos Diabólicos, ya genera controversia en la cartelera local. Entra en un mes dedicado a la Navidad, pero que sin embargo tiene muchos adeptos en los amantes del género del terror.

La cinta narra la historia de un asesino en serie enmascarado, que convierte un parque de atracciones en su patio de recreo aterrorizando a unos jóvenes. Mientras tanto, un grupo de patrocinadores que está ese día en el parque se divierte pensando que todo forma parte del espectáculo.

Gale Anne Hurd, productora y Gregory Plotkin, director de la película “Juegos Diabólicos” brindaron entrevistas en la página oficial del filme y detallaron entretelones del rodaje. “Siempre quise hacer una película sobre un tema que ame. Y amo las casas de terror de Halloween, entonces no hay nada mejor que ir a una con tus amigos, experimentar ese tipo de terror ¿Y qué pasaría si fueran reales? ¿Y qué pasaría si no fuesen todos sean ficticias?”, precisa Gale Anne Hurd.

“Amo a ir a las casas de terror de los parques de diversiones y cuando se nos presentó la oportunidad de darle a las personas experiencias en el cine, de llevar todos los temores que yo tengo cuando voy a una de estas casas de terror y plasmarlos en pantalla pensé que había ocurrido un milagro”, acotó el director.

“Una cosa que he aprendido haciendo películas de terror ya sea Terminator, Aliens, o series de televisión como Walking Dead es que las personas aman asustarse. Y la manera de asustar a la audiencia es conectando con sus personajes, entonces la gente quizás no se de cuenta que la actuación es una película de terror es igual de importante o mucho más importante que actuar en una película de algún otro género. Y creo que mucha otras veces las grandes actuaciones son pasadas por alto, pero no puedes asustar a una audiencia a no ser que el terror esté comunicado por el actor en la pantalla”, enfatiza Gale.

“Si te importan los personajes y si te relacionas con los personajes estarás asustado por ellos mientras vayan por todo este viaje y siempre intentando representarlo por los ojos del personaje, y salir es el ejemplo perfecto, estar enfocado en el personaje y ver toda la película a través de los ojos. Esa era nuestra meta acá, teníamos mujeres fuertes que llevaban esta película y pudimos verla a través de los ojos de Natalie (Amy Forsyth) y de los otros personajes también”, manifestó el director Gale.

SINOPSIS

FICHA TÉCNICA

TÍTULO ORIGINAL: Hell Fest.

DIRECCIÓN: Gregory Plotkin.

PAÍS: Estados Unidos.

AÑO: 2018.

GÉNERO: Terror.

PROTAGONISTAS: Amy Forsyth, Reign Edwards, Bex Taylor-Klaus, Christian James, Roby Attal, Matt Mercurio.

DISTRIBUIDORA: BF Distribution