Juez ordena la captura de ‘Techo de Paja’ y su reclusión en la cárcel de San Pedro

Un juez de La Paz ordenó este lunes la captura de Jorge Roca Suárez, más conocido como “Techo de Paja”, y su reclusión en el penal de San Pedro en medio de una denuncia de fuga de una clínica paceña, burlando a su custodio. El acusado negó haya huido.

La orden fue expedida por el juez cuarto de ejecución penal Abraham Aguirre y otorgó a la Policía la potestad de allanar la vivienda de Roca Suárez en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra o el “domicilio que sea habido”.

Horas antes de la orden judicial, el jefe de la División de Corrupción Pública de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de La Paz, mayor Luis Fernando Guarachi, ratificó que “Techo de Paja” escapó el sábado de la clínica en la que se encontraba internado y que su custodio fue aprehendido e imputado por los delitos de incumplimiento de deberes y favorecimiento a la evasión.

Roca Suárez, considerado “pez gordo” del narcotráfico en la década de los 80, negó el sábado en un video difundido por la página web Informándote de Beni que haya huido y explicó que dejó la clínica en la ciudad de La Paz haciendo uso de una determinación judicial que fue emitida el jueves y que dejó en suspenso el mandamiento de revocatoria de libertad condicional.

Dijo que se encuentra en Santa Ana, Beni.

El 17 de noviembre, fue detenido en el aeropuerto de Viru Viru debido a que había incumplido las medidas sustitutivas a su detención. Llegó a Bolivia en abril tras haber cumplido una condena por narcotráfico en Estados Unidos. Ni bien pisó suelo boliviano fue detenido y trasladado al penal de San Pedro debido a un proceso por acumulación de ganancias ilícitas y narcotráfico. Obtuvo la libertad condicional, pero le fue revocada. (10/12/2018)

Jorge Roca Suárez aseguró que no se fugó, sino que está a la espera de la corte de apelaciones donde presentó un recurso. El viceministro de Régimen Interior anticipa que en las próximas horas se lo atrapará





Abraham Aguirre, juez cuarto de ejecución penal, emitió un mandamiento de “captura” contra Jorge Roca, conocido como ‘Techo ‘e paja’. El hombre, considerado uno de los mayores narcotraficantes de Sudamérica en la década de 1980, estaba internado en una clínica de La Paz y el sábado apareció en Santa Ana del Yacuma (Beni).

El viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga, informó que “se ha emitido una resolución para que se proceda a su captura” y que los efectivos del orden cumplirán dicha decisión en las próximas horas.

“Se va a ejecutar el mandamiento en los próximos días. La información que tenemos es que él se ha ido de la clínica en la que estaba, mientras que el custodio está sometido a un proceso penal por incumplimiento de deberes“, agregó la autoridad.

Roca dijo en varias oportunidades que no escapó ni fugó, señalando que existe un recurso que presentó y que no puede ser detenido hasta que se dirima el mismo. Anticipó que permanecerá en la población beniana.

“No sean pues ridículos, yo jamás me escapé, tengo la orden y por eso estoy en Santa Ana, me vine a Santa Ana, a mi pueblo, a la espera de la decisión de la corte de apelaciones”, dijo el procesado en entrevista con radio Erbol.

Anticipó que a partir de ahora se convertirá en un luchador contra la injusticia del Gobierno. “Ellos son los que quebrantan la ley, la tuercen a su beneficio político, y si nosotros permitimos que estos delincuentes se manejen así en nuestro país, vamos a arruinarlo”, enfatizó.