Legisladores de oposición instalan primer piquete de huelga contra la repostulación de Evo

Legisladores de oposición instalan primer piquete de huelga contra la repostulación en Pando

Las huelgas contra la repostulación del presidente Evo Morales se replegaron en Santa Cruz, Tarija y La Paz. En Cochabamba, el exviceministro Alejandro Almaraz instaló un segundo piquete y en Sucre reforzaron las medidas de presión.

El primer piquete de huelga en Pando contra la repostulación. Foto: Carmen Eva Gonzáles





La senadora Carmen Eva Gonzales y el diputado Agustín Condori, ambos de la opositora Unidad Demócrata (UD), y dos representantes de Sol.bo y Columna Integración instalaron este miércoles el primer piquete de huelga en Pando contra la repostulación del presidente Evo Morales.

“Estoy firme en esta lucha por la democracia y la dignidad de todos los bolivianos. Hoy este grupo de ciudadanos de las fuerzas políticas instalamos el primer piquete de huelga de hambre en Pando (…) a esta lucha de convicciones todos los bolivianos”, señaló Gonzales a la prensa de esa región.

El piquete se instaló con cuatro personas en el hall de la catedral de Nuestra Señora del Carmen, en la plaza central de Cobija, la capital pandina.

A diferencia de otras regiones, los cívicos pandinos se marginaron de las protestas que ocho de nueve departamentos asumió contra la habilitación del binomio oficialista.

Los piquetes de huelga contra la repostulación del presidente Evo Morales se replegaron el martes en Santa Cruz y Tarija y este miércoles en La Paz, aunque con el firme propósito de retomar las protestas en 2019.

Refuerzos en Cochabamba

Por el contrario, Sucre y Cochabamba decidieron reforzar sus medidas de presión. En esta última región, se instaló otro piquete de huelga de hambre en que la destaca la presencia del exviceministro de Tierras del Gobierno de Morales, Alejandro Almaraz, además de la asambleísta opositora Lizeth Veramendi y el activista Pánfilo Lora.

“Debemos defender la democracia en el país porque corremos el riesgo que pueda consolidarse la dictadura en nuestro país”, reclamó el disidente del oficialismo Almaraz en contacto con la prensa.

Al centro, Almaraz. Foto: Fernando Cartagena.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, cuestionó este miércoles a los movilizados que rechazan la repostulación del presidente Evo Morales y dijo que las huelgas que alientan los defensores del 21F se desmoronan sin haber logrado ningún impacto. No obstante, advirtió que es previsible que la apuesta a la polarización del país continúe.

“Sus movilizaciones han sido débiles, no han tenido la respuesta que ellos esperaban”, señaló y luego añadió que “han convocado a una huelga de hambre que empieza a desmoronarse, no tiene mayor impacto, no han logrado masificarse”, dijo la autoridad en una entrevista con la radioemisora estatal Patria Nueva. (26/12/2018)

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz