Libertad de prensa en agonía

El doble aguinaldo no sólo se convertirá en un duro golpe en contra de la industria, las pequeñas empresas, los servicios y todas las ramas de la economía, sino también un atentado a la libertad de expresión. La Asociación Nacional de la Prensa, que reúne a la mayoría de los medios impresos independientes del país, ha comunicado que el sector no está en condiciones de afrontar este compromiso que condenaría a la desaparición a periódicos y revistas que afrontan una dura crisis producto de diversas circunstancias, entre ellas el ahogamiento al que han sido condenados por un régimen político que no sólo los marginó de la propaganda estatal, sino que los ha sometido a un acoso fiscal y laboral mucho más rígido que cualquier otro rubro. Con la muerte por inanición de los pocos órganos de prensa independientes que quedan, pierde el periodismo de calidad, la investigación y la supervisión del poder. El único ganador es el autoritarismo que se nutre de la dictadura comunicacional.

Fuente: eldia.com.bo