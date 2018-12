López Obrador presenta su Programa Nacional de Electricidad

“Ahora se tiene que comprar la mitad de la energía que se consume, a precios elevadísimos, y todo esto lo tenemos que revisar. Muchos piensan, y de esto no se habla lo suficiente, que el subsidio es para el consumidor. No. Se está subsidiando a las empresas particulares, y esto no sucede en ninguna parte del mundo. Una cosa es comprarles la energía, y otra es que, además de comprarles la energía a precio de mercado, se les dé un subsidio. Eso no. Eso se va a terminar”.