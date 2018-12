Los beneficios de abrazar a alguien

Cuando nos abrazamos, nos involucramos en lo que los psicólogos llaman ‘contacto interpersonal’, que básicamente puede reducir los niveles de angustia, ayudar a prevenir las enfermedades y tiene efectos que son aún más sorprendentes.

Sin embargo, hasta ahora, gran parte de la investigación sobre abrazos se ha centrado en los abrazos dados en el contexto de las relaciones románticas, lo que limita la medida en que podemos medir los beneficios de abrazar de una forma más amplia.

En términos generales, siempre que esté lo suficientemente cerca emocionalmente de dicha persona, los abrazos pueden ser una estrategia más inteligente que cualquier otra técnica.

“Las conductas táctiles interpersonales, como los abrazos, pueden amortiguar factores estresantes como el conflicto porque aumentan las percepciones de la disponibilidad de apoyo social al transmitir de manera tangible la atención y la empatía sin comunicar nada negativo”, escriben los autores.

Así que, sin más, abraza, en silencio. No hacen faltan las palabras.

