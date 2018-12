Los mejores trucos para ahorrar batería en nuestro móvil

Las baterías en los smartphones pueden ser un completo dolor de cabeza, ya que pueden llegar a consumirse antes de que se acabe el día. Todos los componentes de un dispositivo devoran lenta o rápidamente la carga. Un problema muy común es que tenemos que cargar el móvil cada 12 o 24 horas, según el dispositivo. Hoy vamos a darte varios trucos que debes tener en cuenta si quieres extender la vida de tu smartphone.

Apaga el GPS de tu móvil: Los móviles cuentan con una herramienta que sabe el posicionamiento del dispositivo y es un coladero de energía. La antena GPS es una opción que siempre se mantiene activa, aunque permanece en estandby hasta que alguna aplicación necesita saber tu ubicación. De cualquier manera consume mucha energía en segundo plano y si no es algo que necesites, apágalo.

No uses tantos Widgets: Es cierto que los Widgets son muy cools y los de meteorología o noticias, nos mantienen alerta de lo que suceda. No obstante, requieren de conexión a Internet para que los datos se mantengan actualizados. Por ende estará transmitiendo información constantemente y eso conlleva a un gasto en la batería.

La vibración consume mucha batería: Lo ideal es que mantengamos el móvil en tono, a menos que realmente necesitemos la función de vibración. Dicha opción consume mucha más batería que el tono normal o que el modo de silencio. También es importante que desactives la vibración de tu teclado o la respuesta táctil de los botones flotantes.

Usa cargadores originales: Un error que cometen muchas personas, es que cargan el móvil con cualquier cargador y la verdad, le están haciendo un daño a la batería. Es importante que cargues vuestro móvil con el cargador original o uno compatible con la tecnología de carga del dispositivo. Recuerda que cada compañía tiene su propia tecnología de carga y puede dañar tu móvil si no es compatible.

No uses tanto la pantalla de tu móvil: Otro punto importante es que configuremos la pantalla del móvil para que se apague tras varios segundos de no usarse. Lo ideal es que no dure tanto tiempo para que se apague, pero tampoco establezcas un tiempo de apagado muy rápido. Un usuario promedio mira la pantalla del móvil mínimo unas 150 veces al día, así que es un punto vital para ahorra batería.

Usa los modos de ahorro de energía: La mayoría de las marcas como Sony o Samsung incluyen en algunos de sus terminales modos de ahorro de energía que son bastante útiles. Ideales para las ocasiones en donde no necesitas usar constantemente el dispositivo. En caso de que tu móvil no tenga esta herramienta, puedes usar el modo avión como sustituto.

Deshabilita los comandos gestuales: Los fabricantes suelen incorporar gestos y otros comandos para accesos rápidos a funciones o aplicaciones. Si realmente no usas dichos gestos puedes desactivarlos, ya que consumen mucha batería esperando a que les des un buen uso.

Mantente alerta del brillo automático: El brillo automático puede ser un arma de doble filo, ya que la función puede consumirte más energía de la necesaria. En ocasiones la opción puede subir el brillo al máximo incluso si hay buena luz de ambiente. Lo ideal es que ajustes el brillo de la pantalla manualmente.

Apaga la conectividad que no uses: Las conexiones como Bluetooth, NFC, WiFi y más, consumen energía cuando no las estas usando. Para los que siempre se mantienen en casa, es ideal tener el Wifi activo y ponerlo en modo suspensión en lugar de activarlo y desactivarlo.

La última recomendación es que mantengas el móvil siempre actualizado y también todas las aplicaciones. Las actualizaciones siempre traen optimizaciones, nuevas funciones y por lo general, ahorran batería. Hace poco tiempo comentábamos los trucos que no sirven para ahorrar batería, pero estos sí son los que funcionan.

